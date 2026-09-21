به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی سبحانی از مراجع تقلید با صدور پیامی به مناسبت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی تاکید کردند: آن عالم بزرگوار از ارکان حوزه‌های علمیه و در بسیاری از علوم اسلامی صاحب نظر و دارای مبانی استوار بود.

در این پیام آمده‌ است: رحلت فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، عالم ربانی و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (اعلی الله مقامه)، مایه تأسف و تأثر گردید.

آن عالم بزرگوار از ارکان حوزهای علمیه و در بسیاری از علوم اسلامی صاحب نظر و دارای مبانی استوار بود و از تلامذه برجسته اساتید بزرگ حوزه، همچون آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله العظمی داماد به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت عظمی را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، اساتید و فضلاء و طلاب حوزه‌های علمیه، و بازماندگان آن فقید سعید بالاخص فرزندان عالم و فاضل ایشان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجه و حشر با اجداد طاهرینش خواهانم. عاش سعیداً و مات سعیداً.



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