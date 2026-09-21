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آیت‌الله سبحانی:

آیت‌الله شبیری زنجانی از ارکان حوزه‌های علمیه بود

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳
کد مطلب: 1868178
آیت‌الله شبیری زنجانی از ارکان حوزه‌های علمیه بود

آیت الله العظمی سبحانی از مراجع تقلید با صدور پیامی ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله العظمی سبحانی از مراجع تقلید با صدور پیامی به مناسبت ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی تاکید کردند: آن عالم بزرگوار از ارکان حوزه‌های علمیه و در بسیاری از علوم اسلامی صاحب نظر و دارای مبانی استوار بود.

در این پیام آمده‌ است: رحلت فقیه اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، عالم ربانی و محقق عالی‌قدر، حضرت آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی (اعلی الله مقامه)، مایه تأسف و تأثر گردید.

آن عالم بزرگوار از ارکان حوزهای علمیه و در بسیاری از علوم اسلامی صاحب نظر و دارای مبانی استوار بود و از تلامذه برجسته اساتید بزرگ حوزه، همچون آیت الله العظمی بروجردی و آیت الله العظمی داماد به شمار می‌رود.

اینجانب این مصیبت عظمی را به پیشگاه حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، اساتید و فضلاء و طلاب حوزه‌های علمیه، و بازماندگان آن فقید سعید بالاخص فرزندان عالم و فاضل ایشان تسلیت می‌گویم و از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجه و حشر با اجداد طاهرینش خواهانم. عاش سعیداً و مات سعیداً.
 
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پایان پیام/ ۲۱۸
 

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