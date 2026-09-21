به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد شهید عراق با تشکیل کمیته ای مشترک با دستگاه‌های ذی‌ربط و تلاش برای اتخاذ تدابیر و سازوکارهای بین‌المللی کردن پرونده فاجعه کشتار «اسپایکر»، به دنبال معرفی این کشتار به عنوان «جنایت نسل‌کشی» است.

به گزارش الصباح، ضیاء الساعدی، مدیرکل اداره حراست از گورهای جمعی و مفقودان در بنیاد شهید عراق تصریح کرد:پرونده فاجعه اسپایکر از مهم‌ترین پرونده‌هایی است که این بنیاد توجه ویژه‌ای به آن دارد تا گواهی بر وحشی‌گری گروه‌های تروریستی داعش و عمق این فاجعه باشد.

وی با اشاره به اینکه بین‌المللی کردن این پرونده بخش مهمی از روند عدالت انتقالی در کشور به شمار می‌رود، افزود: تحقق عدالت تنها به محاکمه عاملان محدود نمی‌شود، بلکه افشای حقیقت، صیانت از حافظه تاریخی، جبران خسارت قربانیان برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و همچنین پیگرد حقوقی مجرمان متواری را نیز در بر می‌گیرد.

الساعدی افزود: این کمیته شامل نمایندگانی از شورای عالی قضایی، وزارتخانه‌های امور خارجه، دفاع، فرهنگ و همچنین سازمان پزشکی قانونی زیر نظر وزارت بهداشت است و وظیفه محوری آن ترسیم نقشه راه و تعیین مراحل اجرایی لازم است که نقطه‌آغاز این فرایند خواهد بود.

وی در همین راستا اشاره کرد: این کمیته در گام نخست، تجارب و پرونده‌های بین‌المللی مطرح در سازمان ملل را که از نظر شرایط با فاجعه اسپایکر هم‌خوانی دارند بررسی خواهد کرد و سپس با هماهنگی اعضا، برنامه نهایی بین‌المللی‌سازی تدوین می‌شود.

مدیرکل اداره حراست از گورهای جمعی در پایان خاطر نشان کرد: این اداره به دلیل حضور مستمر در محافل حقوقی و بین‌المللی که در آن‌ها تجربه عراق در مواجهه با پرونده‌های جرایم بین‌المللی به‌ویژه کشف گورهای جمعی و مفقودان به نمایش گذاشته شده است، پیش‌زمینه و آمادگی بالایی دارد و از تجربه میدانی و نهادی بسیار زیادی در مستندسازی جرایم، تفحص گورهای جمعی و بازگرداندن پیکر قربانیان برخوردار است.



.......

پایان پیام/ ۲۱۸

