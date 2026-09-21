معاون سخنگوی طالبان: حملات پاکستان را پاسخ مناسب خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به استان‌های کنر و پکتیکا افغانستان را محکوم کرد.

فطرت در پست‌های امروز خود در شبکه ایکس اعلام کرد که حدود ساعت سه بامداد دوشنبه ۳۰ شهریور، هواپیماهای نظامی پاکستان خانه‌های غیرنظامی و اموال عمومی را در ولسوالی/شهرستان نورگل ولایت/استان کنر و ولسوالی برمل ولایت پکتیکا بمباران کردند.

به گفته وی، در قریه پتن ولسوالی نورگل، خانه یک روستایی به نام نور احمد کاملاً تخریب شد. سه عضو این خانواده از جمله خود نور احمد شهید شدند و چهار نفر دیگر زخمی گردیدند. در میان شهدا و زخمی‌ها دو کودک و دو زن حضور داشتند. در مناطق رخه و تورکنډی ولسوالی برمل نیز دو نقطه مورد حمله قرار گرفت که یک دکان و یک خانه خالی تخریب شد، اما تلفات جانی نداشت.

فطرت در مصاحبه جداگانه‌ای این اقدامات را «جنایت و تجاوز» خواند و تأکید کرد که رژیم نظامی پاکستان برای منحرف کردن افکار عمومی از ناکامی‌های امنیتی داخل کشور خود، بار دیگر غیرنظامیان افغان را هدف قرار داده است. وی افزود که امارت اسلامی به این تجاوز پاسخ مناسب خواهد داد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی ارشد حکومت طالبان نیز این حملات را تجاوز آشکار خواند و اعلام کرد که نیروهای افغان در زمان مناسب پاسخ مقتضی خواهند داد.

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