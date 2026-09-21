به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله سید محسن حجت، از علمای شیعه افغانستان، در پی درگذشت آیت الله العظمی شبیری زنجانی پیام تسلیتی صادر کرد و فقدان او را از دست دادن یکی از چهره‌های ممتاز عرصه فقاهت و تحقیق به شمار آورد.

متن پیام آیت الله حجت به شرح ذیل است:

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

خبر ارتحال مرجع عالی‌قدر، فقیه اهل البیت و استاد برجسته حوزه علمیه، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدّس سرّه الشریف)، موجب حزن و اندوه فراوان گردید.

حوزه‌های علمیه با فقدان این عالم بزرگ، یکی از چهره‌های ممتاز عرصه فقاهت و تحقیق را از دست دادند. شخصیت علمی آن مرحوم، حاصل سالیان متمادی ممارست در فقه و اصول، تتبع در آثار پیشینیان و حضور عمیق در میراث علمی اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) بود.

دقت و ژرفای نظر در مباحث علمی، اهتمام به استدلال و تحقیق، توجه به میراث حدیثی و فقهی شیعه و تربیت جمعی از فضلا و شاگردان، از برجستگی‌های علمی آن فقید سعید به شمار می‌رفت و آثار و تحقیقات ایشان جایگاه ویژه‌ای در مطالعات حوزوی خواهد داشت.

این ضایعه اسفناک را به ساحت مقدس حضرت ولی‌عصر (عجّل‌الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های علمیه، اساتید و فضلا، بیت شریف و مکرم آن مرجع فقید و عموم مؤمنان و پیروان مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تسلیت عرض می‌نماییم.

از خداوند سبحان برای آن فقیه فقید، رفعت درجات و رضوان الهی و هم‌نشینی با پیامبر اکرم و خاندان پاک و مطهرش (صلوات‌الله علیهم اجمعین) و برای بازماندگان و ارادتمندان ایشان، شکیبایی و پاداش الهی مسئلت داریم.

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