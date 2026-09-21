یمن به مکه حمله نکرد، آرامکو را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام سید جواد نقوی، رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص) پاکستان با رد ادعاها درباره حمله یمن به مکه، گفت در پاکستان این تصور نادرست مطرح می‌شود که یمن به مکه حمله پهپادی کرده است تا زمینه برای اقدام نظامی علیه یمن و دفاع از رژیم سعودی فراهم شود.

وی تأکید کرد: یمن هرگز حرم مکه را هدف قرار نداده و پیروان امام حسین(ع) خود را مدافعان حرم می‌دانند و یمن در چارچوب دفاع از خود، شرکت نفتی آرامکو را که در شراکت با رژیم سعودی و آمریکا قرار دارد، هدف قرار داده است.

نقوی افزود: دفاع از سرزمین، هم بر اساس قوانین سازمان ملل متحد و هم از منظر شریعت اسلامی، مشروع است.

این عالم پاکستانی همچنین از مفتی‌ها و روحانیونی که در برابر اقدامات یمن موضع می‌گیرند، انتقاد کرد و گفت: زمانی که غزه، فلسطین و مسجدالاقصی در معرض حملات و تخریب قرار داشتند، واکنش مشابهی از سوی آنان دیده نشد، اما با مقاومت یمن در دفاع از خود، اعتراض‌ها آغاز شده است.

وی در ادامه گفت: تحولات کنونی خاورمیانه را نمی‌توان جدا از درگیری گسترده‌تر میان غزه، اسرائیل، ایران، حزب‌الله، حماس و یمن بررسی کرد. نیروهای مختلف در منطقه در تلاش برای تضعیف گروه‌های مقاومت هستند، در حالی که یمن با اقدامات خود علیه اسرائیل همچنان نقش فعالی در این تحولات دارد.

رئیس جنبش بیداری امت مصطفی(ص) همچنین گفت: رژیم سعودی و متحدانش تلاش‌هایی برای تضعیف یمن انجام داده‌اند، اما به دلیل مقاومت یمن به نتایج مورد نظر خود دست نیافته‌اند.



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