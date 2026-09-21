به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سرکار خانم دکتر برقعی در پیامی، ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، فقیه ژرف‌اندیش و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ إِذَا مَاتَ اَلْعَالِمُ اِنْثَلَمَ فِی اَلْإِسْلاَمِ ثُلْمَةٌ لاَ تُسَدُّ إِلَی یَوْمِ اَلْقِیَامَةِ وَ إِنَّ طَالِبَ اَلْعِلْمِ لَیُشَیِّعُهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَکٍ مِنْ مُقَرَّبِی اَلسَّمَاءِ» (الخصال، ج ۳، ص ۵۰۴)

ارتحال عالم ربانی، فقیه ژرف‌اندیش و مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه، در ایام شهادت بانوی کرامت حضرت معصومه علیهاالسلام ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه، جامعه علمی و همه دل‌باختگان مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام است. این مصیبت بزرگ را به محضر مقدس حضرت ولیّ‌ّعصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، علما و فضلا، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن فقید سعید و خاندان مکرم شبیری زنجانی تسلیت و تعزیت عرض می‌کنم.

آن فقیه فقید از عالمانی بود که دانش، دقت، تقوا و تواضع در سیره ایشان درهم‌تنیده بود. سالیان دراز از عمر شریف خویش را در جست‌وجوی دقیق در میراث فقهی و روایی شیعه، تدریس و تربیت اهل علم و پاسداری از اصالت فقاهت سپری نمود؛ چنان‌که نام ایشان با ژرف‌نگری، تتبع، دقت در منابع و اهتمام به میراث عالمان پیشین حوزه پیوند خورده است.

تواضع، ساده‌زیستی، بی‌پیرایگی، اهتمام به تقوا و آخرت و توجه به محرومان، جلوه‌هایی از سلوک اخلاقی معظم له بود که در کنار مقام بلند علمی، از شخصیت ایشان چهره‌ای ماندگار ساخت.

آیت الله العظمی شبیری زنجانی عمر خویش را در مسیری سپری کرد که از سنت دیرپای فقاهت شیعه تا نیازهای روزگار معاصر امتداد داشت؛ نسلی از اهل علم از درس و تحقیق ایشان بهره بردند و میراثی علمی بر جای گذاشت که فراتر از یک دوره و یک نسل، در حافظه حوزه‌های علمیه باقی خواهد ماند.

امروز حوزه علمیه قم و حوزه‌های شیعی در سراسر جهان، یکی از استوانه‌های دانش و تقوا را از دست داد؛ عالمی که سال‌ها با سکوت و متانت، به پاسداری از علم، اخلاق و میراث اهل‌بیت علیهم‌السلام پرداخت.

از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم آن عالم وارسته را در جوار اجداد طاهرینش، حضرات معصومین علیهم‌السلام، مشمول رحمت واسعه خویش قرار دهد برای رهبر معظم انقلاب اسلامی و مراجع بزرگوار تقلید آرزوی سلامت و طول عمر باعزت می نمایم.

سیده زهره برقعی

مدیر جامعه الزهرا سلام‌الله‌علیها

..........................

پایان پیام