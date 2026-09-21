حامد کرزی حملات هوایی پاکستان به افغانستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، حملات هوایی پاکستان به کنر و پکتیکا را به شدت محکوم کرد.

کرزی تأکید کرد که این حملات منجر به شهادت و زخمی‌شدن شماری از مردم افغانستان شده و این تجاوز را نقض حاکمیت افغانستان به شمار آورد.

وی در پیام خود با خانواده‌های شهدای این حمله ابراز همدردی کرد و برای مجروحان بهبودی فوری را آرزو نمود.

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان، مشکلات امنیتی فعلی پاکستان را نتیجه سیاست‌های نادرست آن کشور در قبال افغانستان دانست و از آن‌ها خواست که در سیاست‌های خود بازنگری کرده و مسیر همسایگی خوب، روابط نیکو و تعامل متمدنانه با افغانستان را در پیش گیرند.

گفتنی است بر اثر حملات هوایی شب گذشته ارتش پاکستان به مواضعی در استان‌های کنر و پکتیکا، به گفته طالبان ۳ غیرنظامی کشته و ۴ نفر دیگر زخمی شدند؛ پاکستان اما مدعی شده که بر اثر این حملات ۲۸ تروریست را از پای در آورده است.

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