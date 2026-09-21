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دفاع مقدس یک مکتب است/ بیش از ۷۳۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس گیلان برگزار می‌شود

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳
کد مطلب: 1868214
دفاع مقدس یک مکتب است/ بیش از ۷۳۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس گیلان برگزار می‌شود

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس استان گیلان با تأکید بر اینکه دفاع مقدس تنها یک واقعه تاریخی نیست، بلکه یک مکتب ارزشمند و گنجینه‌ای برای نسل‌های آینده است، گفت: امروز روایتگری حماسه‌های ملت ایران و تبیین واقعیت‌ها، بخشی از مقابله با جنگ شناختی و عملیات رسانه‌ای دشمن است.

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سرهنگ احمدرضا منشوری امروز دوشنبه، 30 شهریور 1405 در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای دفاع مقدس، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: دفاع مقدس به تعبیر امام خمینی(ره) یک گنجینه بزرگ برای ملت ایران است که باید ابعاد مختلف آن کشف و برای نسل‌های آینده روایت شود.
وی با اشاره به عظمت خانواده‌های شهدا افزود: هیچ واژه و جمله‌ای نمی‌تواند بزرگی و صبر مادران و خانواده‌هایی را که عزیزان خود را برای دفاع از کشور تقدیم کردند، به‌طور کامل بیان کند؛ چراکه دفاع مقدس روایت انسان‌هایی است که با ایمان، اراده و روحیه ایثار در برابر دشمن ایستادند.

علم زمانی ارزشمند است که با اخلاق و مسئولیت همراه باشد

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت جایگاه علم در پیشرفت جوامع تصریح کرد: علم به تنهایی نمی‌تواند ضامن سعادت بشر باشد و زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که با اخلاق، مسئولیت‌پذیری و حفظ کرامت انسانی همراه شود.
منشوری ادامه داد: علوم انسانی در کنار علوم تجربی و فنی، مسیر استفاده صحیح از دانش را مشخص می‌کند؛ زیرا علم بدون اخلاق می‌تواند به جای خدمت به انسان، زمینه‌ساز آسیب، جنگ و نابودی شود.
وی با اشاره به نمونه‌هایی از سوءاستفاده از پیشرفت‌های علمی در جهان گفت: تاریخ نشان داده است که اگر علم از اخلاق جدا شود، می‌تواند به ابزاری برای سلطه و آسیب رساندن به ملت‌ها تبدیل شود.

دشمن امروز علاوه بر میدان نظامی، در میدان روایت‌ها فعال است

وی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران امروز از ابزار رسانه و جنگ شناختی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند، گفت: امروز روایتگری صحیح یک ضرورت است؛ چراکه دشمن تلاش می‌کند با تحریف واقعیت‌ها، تصویر دیگری از مقاومت و ایستادگی ملت ایران ارائه دهد.
منشوری افزود: دشمن همان دشمن گذشته است، اما شکل عملیات تغییر کرده و امروز رسانه، فضای مجازی و جنگ شناختی به ابزارهای اصلی تقابل تبدیل شده‌اند.
وی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، دانش و مسئولیت‌پذیری توانسته است در برابر تهدیدها ایستادگی کند و جوانان این سرزمین در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و دفاعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شهید نصرت‌زاد، نماد تعهد به وطن و مسئولیت‌پذیری

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان در ادامه سخنان خود با اشاره به شخصیت شهید امیر سرلشکر ایرج نصرت‌زاد از شهدای شاخص استان گیلان اظهار کرد: این شهید بزرگوار نمونه‌ای از پیوند تخصص، تعهد و عشق به وطن بود.
وی افزود: شهید نصرت‌زاد با وجود اینکه مسیر رشد نظامی خود را پیش از انقلاب طی کرده بود، در دوران دفاع مقدس با تمام وجود از کشور و ملت ایران دفاع کرد و نشان داد که تعلق به وطن و مسئولیت‌پذیری، فراتر از هر جریان و نگاه سیاسی است.

ایران متعلق به همه ایرانیانی است که برای عزت کشور تلاش می‌کنند

منشوری با تأکید بر نقش همه مردم در دفاع از ایران گفت: ایران متعلق به همه ایرانیانی است که زیر پرچم این کشور زندگی می‌کنند و برای سربلندی آن تلاش دارند.
وی افزود: در جریان تهدیدات اخیر نیز مردم ایران از گروه‌ها، اقشار و سلایق مختلف نشان دادند که در دفاع از کشور کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.
معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان خطاب به جوانان اظهار کرد: نباید جوانان این کشور را قضاوت کرد؛ چراکه جوان ایرانی با هر سبک زندگی و نگاه اجتماعی، هنگامی که پای دفاع از وطن به میان می‌آید، حضور و مسئولیت خود را نشان می‌دهد.

اجرای ۸۷ برنامه شاخص استانی و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان گیلان گفت: امسال ۸۷ برنامه شاخص در سطح استان و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ برنامه در شهرستان‌ها، بخش‌ها، روستاها، پایگاه‌های مقاومت، مدارس، ادارات، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف برگزار خواهد شد.
منشوری با بیان اینکه گستردگی شبکه مردمی و سازمانی بسیج در استان زمینه اجرای برنامه‌های متنوع را فراهم کرده است، افزود: گیلان دارای بیش از دو هزار و ۷۷۰ پایگاه مقاومت است و فعالیت این مجموعه‌ها در کنار مدارس، ادارات و سایر نهادها باعث شده برنامه‌های متعددی برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس تدارک دیده شود.
وی ادامه داد: این برنامه‌ها با محوریت گرامیداشت یاد شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی اجتماعی و جهاد تبیین اجرا خواهد شد.

از گلباران گلزار شهدا تا خدمات جهادی و فرهنگی در سراسر استان

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به جزئیات برنامه‌های این هفته گفت: گلباران یک‌هزار و ۲۷۸ گلزار شهدای تک‌مزاره، چندمزاره و سایر مزارهای شهدا در سراسر استان، دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در قالب طرح سپاس، تکریم پیشکسوتان و ایثارگران و عیادت از جانبازان بستری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.
وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، زنگ ایثار و مقاومت در مدارس استان نواخته می‌شود و برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای برای دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.
منشوری خاطرنشان کرد: در حوزه خدمت‌رسانی نیز افتتاح و تحویل واحدهای مسکن محرومان و مددجویان، اجرای پروژه‌های آبرسانی و راه روستایی، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق کم‌برخوردار، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر میان خانواده‌های نیازمند و ارائه خدمات پزشکی و درمانی رایگان در مناطق محروم استان در دستور کار قرار دارد.
وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، رزمی و تجهیزات دفاعی، اکران آثار سینمایی و مستندهای دفاع مقدس، برگزاری یادواره‌های شهدا، نشست‌های جهاد تبیین، رونمایی از آثار مکتوب و تاریخ شفاهی رزمندگان استان، مسابقات فرهنگی و ورزشی و برنامه‌های شعر و خاطره از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در گیلان خواهد بود.

روایتگری دفاع مقدس، وظیفه نسل امروز است

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان در پایان تأکید کرد: امروز وظیفه همه ماست که با روایت درست حماسه‌های ملت ایران، اجازه ندهیم دشمن با تحریف واقعیت‌ها، تاریخ مقاومت و ایستادگی مردم را تغییر دهد.
وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا نسل جوان با حقیقت‌های آن دوران، فرهنگ ایثار و ارزش‌های انسانی نهفته در این حماسه بزرگ بیشتر آشنا شود.
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