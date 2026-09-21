به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ سرهنگ احمدرضا منشوری امروز دوشنبه، 30 شهریور 1405 در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان گیلان، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام شهدا، شهدای دفاع مقدس، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های معظم شهدا، اظهار کرد: دفاع مقدس به تعبیر امام خمینی(ره) یک گنجینه بزرگ برای ملت ایران است که باید ابعاد مختلف آن کشف و برای نسل‌های آینده روایت شود.

وی با اشاره به عظمت خانواده‌های شهدا افزود: هیچ واژه و جمله‌ای نمی‌تواند بزرگی و صبر مادران و خانواده‌هایی را که عزیزان خود را برای دفاع از کشور تقدیم کردند، به‌طور کامل بیان کند؛ چراکه دفاع مقدس روایت انسان‌هایی است که با ایمان، اراده و روحیه ایثار در برابر دشمن ایستادند.

علم زمانی ارزشمند است که با اخلاق و مسئولیت همراه باشد

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به اهمیت جایگاه علم در پیشرفت جوامع تصریح کرد: علم به تنهایی نمی‌تواند ضامن سعادت بشر باشد و زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که با اخلاق، مسئولیت‌پذیری و حفظ کرامت انسانی همراه شود.

منشوری ادامه داد: علوم انسانی در کنار علوم تجربی و فنی، مسیر استفاده صحیح از دانش را مشخص می‌کند؛ زیرا علم بدون اخلاق می‌تواند به جای خدمت به انسان، زمینه‌ساز آسیب، جنگ و نابودی شود.

وی با اشاره به نمونه‌هایی از سوءاستفاده از پیشرفت‌های علمی در جهان گفت: تاریخ نشان داده است که اگر علم از اخلاق جدا شود، می‌تواند به ابزاری برای سلطه و آسیب رساندن به ملت‌ها تبدیل شود.

دشمن امروز علاوه بر میدان نظامی، در میدان روایت‌ها فعال است

وی با بیان اینکه دشمنان ملت ایران امروز از ابزار رسانه و جنگ شناختی برای اثرگذاری بر افکار عمومی استفاده می‌کنند، گفت: امروز روایتگری صحیح یک ضرورت است؛ چراکه دشمن تلاش می‌کند با تحریف واقعیت‌ها، تصویر دیگری از مقاومت و ایستادگی ملت ایران ارائه دهد.

منشوری افزود: دشمن همان دشمن گذشته است، اما شکل عملیات تغییر کرده و امروز رسانه، فضای مجازی و جنگ شناختی به ابزارهای اصلی تقابل تبدیل شده‌اند.

وی تأکید کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، دانش و مسئولیت‌پذیری توانسته است در برابر تهدیدها ایستادگی کند و جوانان این سرزمین در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و دفاعی نقش‌آفرینی کرده‌اند.

شهید نصرت‌زاد، نماد تعهد به وطن و مسئولیت‌پذیری

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان در ادامه سخنان خود با اشاره به شخصیت شهید امیر سرلشکر ایرج نصرت‌زاد از شهدای شاخص استان گیلان اظهار کرد: این شهید بزرگوار نمونه‌ای از پیوند تخصص، تعهد و عشق به وطن بود.

وی افزود: شهید نصرت‌زاد با وجود اینکه مسیر رشد نظامی خود را پیش از انقلاب طی کرده بود، در دوران دفاع مقدس با تمام وجود از کشور و ملت ایران دفاع کرد و نشان داد که تعلق به وطن و مسئولیت‌پذیری، فراتر از هر جریان و نگاه سیاسی است.

ایران متعلق به همه ایرانیانی است که برای عزت کشور تلاش می‌کنند

منشوری با تأکید بر نقش همه مردم در دفاع از ایران گفت: ایران متعلق به همه ایرانیانی است که زیر پرچم این کشور زندگی می‌کنند و برای سربلندی آن تلاش دارند.

وی افزود: در جریان تهدیدات اخیر نیز مردم ایران از گروه‌ها، اقشار و سلایق مختلف نشان دادند که در دفاع از کشور کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان خطاب به جوانان اظهار کرد: نباید جوانان این کشور را قضاوت کرد؛ چراکه جوان ایرانی با هر سبک زندگی و نگاه اجتماعی، هنگامی که پای دفاع از وطن به میان می‌آید، حضور و مسئولیت خود را نشان می‌دهد.

اجرای ۸۷ برنامه شاخص استانی و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ برنامه در هفته دفاع مقدس

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در استان گیلان گفت: امسال ۸۷ برنامه شاخص در سطح استان و بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ برنامه در شهرستان‌ها، بخش‌ها، روستاها، پایگاه‌های مقاومت، مدارس، ادارات، سازمان‌ها و مجموعه‌های مختلف برگزار خواهد شد.

منشوری با بیان اینکه گستردگی شبکه مردمی و سازمانی بسیج در استان زمینه اجرای برنامه‌های متنوع را فراهم کرده است، افزود: گیلان دارای بیش از دو هزار و ۷۷۰ پایگاه مقاومت است و فعالیت این مجموعه‌ها در کنار مدارس، ادارات و سایر نهادها باعث شده برنامه‌های متعددی برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس تدارک دیده شود.

وی ادامه داد: این برنامه‌ها با محوریت گرامیداشت یاد شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، محرومیت‌زدایی، خدمت‌رسانی اجتماعی و جهاد تبیین اجرا خواهد شد.

از گلباران گلزار شهدا تا خدمات جهادی و فرهنگی در سراسر استان

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان با اشاره به جزئیات برنامه‌های این هفته گفت: گلباران یک‌هزار و ۲۷۸ گلزار شهدای تک‌مزاره، چندمزاره و سایر مزارهای شهدا در سراسر استان، دیدار و سرکشی از خانواده‌های معظم شهدا و جانبازان در قالب طرح سپاس، تکریم پیشکسوتان و ایثارگران و عیادت از جانبازان بستری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی، زنگ ایثار و مقاومت در مدارس استان نواخته می‌شود و برنامه‌های فرهنگی ویژه‌ای برای دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه برگزار خواهد شد.

منشوری خاطرنشان کرد: در حوزه خدمت‌رسانی نیز افتتاح و تحویل واحدهای مسکن محرومان و مددجویان، اجرای پروژه‌های آبرسانی و راه روستایی، اعزام گروه‌های جهادی به مناطق کم‌برخوردار، توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم‌التحریر میان خانواده‌های نیازمند و ارائه خدمات پزشکی و درمانی رایگان در مناطق محروم استان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: برگزاری نمایشگاه‌های فرهنگی، رزمی و تجهیزات دفاعی، اکران آثار سینمایی و مستندهای دفاع مقدس، برگزاری یادواره‌های شهدا، نشست‌های جهاد تبیین، رونمایی از آثار مکتوب و تاریخ شفاهی رزمندگان استان، مسابقات فرهنگی و ورزشی و برنامه‌های شعر و خاطره از دیگر برنامه‌های هفته دفاع مقدس در گیلان خواهد بود.

روایتگری دفاع مقدس، وظیفه نسل امروز است

معاون هماهنگ‌کننده سپاه قدس گیلان در پایان تأکید کرد: امروز وظیفه همه ماست که با روایت درست حماسه‌های ملت ایران، اجازه ندهیم دشمن با تحریف واقعیت‌ها، تاریخ مقاومت و ایستادگی مردم را تغییر دهد.

وی افزود: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا نسل جوان با حقیقت‌های آن دوران، فرهنگ ایثار و ارزش‌های انسانی نهفته در این حماسه بزرگ بیشتر آشنا شود.

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