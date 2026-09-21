پاکستان: در حملات شب گذشته به افغانستان ۲۸ تروریست کشته شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات پاکستان امروز (دوشنبه ۳۰ شهریور) در پیامی رسمی اعلام کرد که پس از وقوع چندین حمله تروریستی اخیر در داخل خاک این کشور علیه مردم بی‌گناه خیبر پختونخوا، نیروهای امنیتی عملیات زمینی برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر اطلاعات را در اطراف کوهات، هنگو و ثال انجام دادند و سپس حملات هوایی هدفمند علیه مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های امن سازمان‌های تروریستی مسئول این حملات صورت گرفت.

بر اساس این بیانیه، در ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶ نیروهای امنیتی پاکستان عملیاتی زمینی مبتنی بر اطلاعات علیه گروهی از تروریست‌ها در شهرستان‌های کوهات و هنگو ایالت خیبر پختونخوا انجام دادند. در نتیجه این درگیری دقیق و ماهرانه، ۹ نفر از خوارج وابسته به گروه فتنه الخوارج که واسط هند خوانده شده‌اند، کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

وزارت اطلاعات پاکستان افزود که بر پایه اطلاعات موثق، هدف‌گیری انتخابی اردوگاه‌ها و مخفیگاه‌های تروریستی متعلق به فتنه الخوارج و وابستگان آن نیز در منطقه مرزی با افغانستان با دقت و صحت کامل انجام شده است. سه هدف از جمله یک مرکز آموزش بمب‌گذاران انتحاری با دقت نابود شد و ۲۸ تروریست به همراه چندین بمب‌گذار انتحاری کشته شدند. مقادیر زیادی سلاح و مهمات ذخیره‌شده در این مراکز و مخفیگاه‌ها نیز از بین رفت.

در این بیانیه تأکید شده که پاکستان همواره برای حفظ صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده، اما امنیت شهروندان خود را اولویت نخست می‌داند. این وزارتخانه با ابراز نگرانی شدید اعلام کرد که افغانستان همچنان به کانون تروریسم تبدیل شده و تهدید علیه پاکستان از خاک افغانستان نشأت می‌گیرد. عملیات اخیر دقیقاً کانون‌های تروریستی را هدف قرار داده و حداکثر احتیاط برای جلوگیری از هرگونه خسارت جانبی به غیرنظامیان رعایت شده است.

وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد که کارزار بی‌وقفه ضدتروریسم «غضب للحق» تحت چشم‌انداز «عزم استحکام» توسط نیروهای امنیتی و نهادهای انتظامی این کشور با تمام توان ادامه خواهد یافت تا تهدید تروریسم مورد حمایت خارجی از کشور ریشه‌کن شود.

این درحالی است که طالبان با محکومیت این اقدام پاکستان، حملات را به مناطق مسکونی غیرنظامیان دانسته و تلفات این حملات را ۳ کشته و ۴ زخمی شامل زنان و کودکان عنوان کرده است.

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