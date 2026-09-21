سید امین شیرازی دوباره رئیس مرکزی سازمان دانشجویان امامیه پاکستان شد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید امین شیرازی بار دیگر به عنوان رئیس مرکزی سازمان دانشجویان امامیه پاکستان انتخاب شد و مسئولیت مرکزی این سازمان را بر عهده گرفت.

همایش سالانه سه‌روزه «رهبر امت» سازمان دانشجویان امامیه پاکستان در مؤسسه جامع الصادق(ع) در اسلام‌آباد برگزار شد.

در این همایش، جمع زیادی از اعضا، مسئولان و اعضای سابق سازمان از سراسر پاکستان حضور داشتند و در طول سه روز، علما و شخصیت‌های دینی از نقاط مختلف کشور در نشست‌های مختلف به ایراد سخنرانی پرداختند.

در آخرین روز، اعضای مجلس عمومی با اکثریت آرا، سید محمد امین شیرازی را بار دیگر به عنوان رئیس مرکزی سازمان دانشجویان امامیه پاکستان برای سال ۲۰۲۶-۲۰۲۷ انتخاب کردند.

سید محمد امین شیرازی پیش از این نیز مسئولیت ریاست مرکزی سازمان دانشجویان امامیه پاکستان را بر عهده داشته و برای دومین بار به این سمت انتخاب شده است.

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