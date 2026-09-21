به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناصر الکنانی، کارشناس اقتصادی و راهبردی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: آمریکا ده شرط برای ادامه ارسال پول به عراق گذاشته است که تسلیم سلاح و موارد دیگر از جمله آنهاست، در حالی که این پول‌ها عراقی است و هیچ طرفی حق ندارد انتقال آن را متوقف کند.

وی افزود: هر پولی که عراق نیاز دارد، بانک مرکزی عراق باید برای انتقال آن درخواستی به بانک فدرال رزرو آمریکا ارائه کند، در حالی که این پول‌ها پول عراقی حاصل از فروش نفت است، نه صدقه یا کمک آمریکا.

الکنانی توضیح داد: راه‌حل‌ها ساده است و می‌توان درخواستی به سازمان ملل ارائه کرد تا تأیید شود که عراق بدهکار نیست و کنترل پول‌های عراقی، تجاوز به حاکمیت عراق است.

وی اشاره کرد: مذاکره‌کننده عراقی از ابتدا ضعیف بود و نتوانست از حقوق ملت عراق دفاع کند.

این کارشناس اقتصادی اشاره کرد: در سال ۲۰۱۰ توافقی درباره پایان انتقال پول‌های عراقی به بانک فدرال رزرو انجام شد که سه مانع آمریکایی را در بر می‌گرفت و دولت‌های پیشین و کنونی عراق نتوانستند از آنها عبور کنند.

وی ادامه داد: بهانه‌ای که درباره وجود طرف‌هایی که از عراق مطالبات مالی دارند مطرح می‌شد، دیگر منتفی شده است؛ به‌ویژه پس از پرداخت آخرین مبلغ مورد مطالبه کویت به ارزش یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار.

به اعتقاد او، نبود طرف دیگری که از عراق مطالبه مالی داشته باشد، بهانه‌های ادامه کنترل بر پول‌های عراقی را از بین می‌برد.

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