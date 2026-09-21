به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـحسین الحاج حسن، نماینده پارلمان و رئیس فراکسیون بعلبک-هرمل، در سخنانی در بعلبک گفت: ما با چالش‌ها و دشواری‌ها و شرایط پیچیده و سختی روبرو هستیم، اما در قلب معادله تنگه هرمز و باب‌المندب قرار داریم که اقتصاد جهان را در دست گرفته است.

وی افزود: قیمت هر گالن دیزل در آمریکا به ۶.۴۷ دلار رسیده است؛ رقمی که هرگز به آن نرسیده بود. پس اقتصاد آمریکا باید رنج ببرد و آمریکا باید رنج ببرد، چون ما در جنگ با آن هستیم و هر کس با ما دشمنی کند نیز باید رنج ببرد. آیا می‌خواهند ما را بمباران و نابود کنند و خودشان رنج نبرند؟ نه، آنها نیز رنج خواهند برد.

الحاج حسن با اشاره به اینکه علم یکی از میدان‌های سازندگی، رویارویی و مقاومت است، گفت: ما جامعه‌ای خردمند و آگاه می‌خواهیم، جامعه‌ای می‌خواهیم که در علم سرآمد باشد؛ ما به دانشمندان نیاز داریم، نه فقط به کسانی که درس می‌خوانند.

وی یکی از دلایل جنگ علیه ایران را برتری علمی این کشور دانست و گفت: ایران از کشورهایی است که در علوم پیشرفت چشمگیری دارد. آنها دانشگاه‌های ایران را در این جنگ بمباران کردند و مراکز تحقیقاتی را زدند، چون می‌دانستند چه چیزی در آنهاست. من از مسائل هسته‌ای و تسلیحاتی حرف نمی‌زنم، بلکه از فناوری زیستی، نانوتکنولوژی، مهندسی ژنتیک، کشاورزی و صنعت صحبت می‌کنم.

وی افزود: ایران یکی از چهار یا پنج کشور جهان است که داروی ام‌اس تولید می‌کند و در پیوند اعضا و مهندسی نیز از کشورهای برتر است. شمار دانشجویان دانشگاهی در ایران از بالاترین‌ها در جهان است.

این پروژه سیاسی اسلامی مقاوم، علم را در قلب معادله خود قرار داده است؛ نه فقط یادگیری، بلکه برتری در علم.

هرمز و باب‌المندب؛ سلاح محور مقاومت

الحاج حسن تأکید کرد: تنگه هرمز و باب‌المندب سلاحی در دست محور مقاومت است که در رویارویی با دشمنان از آن استفاده می‌کند و این تنها سلاح آنها نیست.

وی گفت: دروغ آمریکایی اثر خود را از دست داده است؛ رسانه‌های آمریکایی شروع به انتشار اخبار خسارات در پایگاه‌های آمریکایی در منطقه کرده‌اند. به همین دلیل ترامپ واکنش نشان داد و رسانه‌هایی مانند سی‌ان‌ان، پولیتیکو و سی‌بی‌اس را از ورود به کاخ سفید منع کرد، به بهانه اینکه دروغ می‌گویند.

الحاج حسن ادامه داد: کذب ترامپ و وزیر دفاعش پس از انتشار گزارش بازرس کل پنتاگون درباره کمبود مهمات آشکار شد؛ گزارشی که تأکید کرد جبران این کمبود پنج سال طول می‌کشد.

آمریکا به متحدانش اطلاع داد که نمی‌تواند مهمات آنها را تأمین کند، چون مهمات در جنگ با ایران مصرف شده است؛ یعنی همه آنچه گفته شد، دروغ محض بود.

وی اشاره کرد: ترامپ و دولتش هر روز ادعای کنترل تنگه هرمز را می‌کنند، در حالی که گزارش‌های مؤسسات ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد تعداد نفتکش‌های عبوری بسیار کمتر از میانگین روزانه است؛ این ثابت می‌کند چه کسی واقعاً کنترل تنگه هرمز را در دست دارد. ما به سپاه پاسداران، ارتش، ملت و رهبری ایران افتخار می‌کنیم و به اتحاد با آنها می‌بالیم.

الحاج حسن گفت: خود آمریکایی‌ها از افول هژمونی آمریکا حرف می‌زنند؛ روسیه و چین از حق وتو علیه پیش‌نویس قطعنامه آمریکا در شورای امنیت درباره ایران استفاده کردند و کشورهای بسیاری از مشارکت در محاصره اقتصادی ایران خودداری کردند.

وی تأکید کرد: تلاش‌ها برای نابودی مقاومت، سرنگونی نظام در ایران، تحریک مردم یا حمله نظامی به ایران، همه شکست خورده است.

در همین زمینه، الحاج حسن گفت: هر راه‌حلی با آمریکا، در صورتی که قرار باشد شکل بگیرد، باید شامل تعیین تکلیف وضعیت لبنان و مقاومت، خروج اسرائیل و برقراری آتش‌بس به‌عنوان بخش اساسی آن توافق باشد.

وی تأکید کرد: ما ثابت و ایستاده‌ایم؛ پروردگاری داریم که بر او توکل می‌کنیم و امور خود را به او می‌سپاریم و او بهترین یاور و پشتیبان است. مردمی داریم که با آنها یکی هستیم، محیطی حامی و جامعه‌ای مقاوم، مقاومتی قوی و توانا و صبور، و متحدانی شریف در ایران، یمن، عراق، فلسطین و سراسر منطقه. ما و آنها در مسیر مقاومت یکسان هستیم؛ ادامه می‌دهیم و ثابت می‌مانیم و ان‌شاءالله پیروز خواهیم شد.

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