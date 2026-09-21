به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع امنیتی در استان الانبار عراق امروز (دوشنبه) در گفت‌وگویی گفت: به نقل از این منبع امنیتی، نیروهای حشد الشعبی یک گروه تروریستی را شناسایی کردند که با یک قایق از دریاچه الثرثار قصد نفوذ به شمال الرمادی را داشت تا عملیات تروریستی انجام دهد.

نیروهای حشد الشعبی با سلاح‌های سبک و متوسط به سمت این گروه آتش گشودند و قایق آنها را به همراه سلاح و مواد منفجره توقیف کردند و عناصر این گروه تروریستی نیز به سمت نامعلومی فرار کردند.

وی توضیح داد: این نیروها با عناصر گروه تروریستی با انواع سلاح‌ها درگیر شدند، اما از میزان تلفات انسانی در میان داعش اطلاعی در دست نیست.

این منبع افزود: نیروهای حشد الشعبی قایق‌های مسلح مجهز به سلاح‌های پیشرفته را برای خنثی کردن هرگونه حمله تروریستی به حرکت درآوردند.

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