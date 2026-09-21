به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد بین المللی سادات در پیامی ارتحال آیت الله العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«الَّذِینَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ»

با عرض تأسف و تألم، رحلت مرجع عالیقدر حضرت آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی (ره) را محضر امام زمان ارواحنا فداه و نائب ایشان حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی حسینی خامنه‌ای تسلیت عرض می‌نماییم.

ایشان که در سایه‌سار سیادت و در تبار پاک خاندان عصمت (ع) پرورش یافته بودند، تبلور عینی علم، زهد و ورع بودند.

رحلت ایشان در حالی است که سادات طاهرین، در طول تاریخ اسلام، با ایثاری بی‌کران و تکیه بر جایگاه والای معنوی خود، پیشگام در گسترش فرهنگ دین مبین اسلام و پاسداری از کیان توحید بوده‌اند و حضرت آیت‌الله شبیری زنجانی (ره) با سیره اخلاقی و جایگاه علمی بلندپایه خود، ادامه‌دهنده همین مسیر نورانی و نمودی از شکوه این تبار مقدس در عصر حاضر بودند.

بنیاد سادات که در چهارمین دوره همایش بزرگ سادات، افتخار تکریم این شخصیت والامقام را داشت، اکنون در سوگ فقدان ایشان است. از درگاه خداوند متعال، طلب علوّ درجات برای این عالم ربانی مسئلت داریم.

امید است که میراث علمی و اخلاقی ایشان، چراغ راهی برای نسل‌های آینده باشد.



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