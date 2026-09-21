به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیرکل انصارالله یمن در سخنرانی خود، انقلاب ۲۱ سپتامبر را یکی از روزهای خداوند دانست که در آن نعمت بزرگی به مردم یمن داده شد و این روز را به مردم یمن، انقلابیون، خانواده‌های شهدا، مجروحان و نیروهای مسلح تبریک گفت.

وی توضیح داد که یمن پیش از انقلاب به شدت به این حرکت نیاز داشت، چون آزادی و استقلال مردم در عمل مصادره شده بود.

به گفته وی، قیمومیت خارجی به رهبری آمریکا و با مشارکت بریتانیا و عربستان بر کشور حاکم بود و رژیم صهیونیستی هم آماده ورود به این عرصه بود.

وی تأکید کرد: قیمومیت خارجی یعنی مصادره آزادی و استقلال؛ و این مسئله‌ای بسیار خطرناک است که خسارت‌های بزرگی در دین و دنیا به دنبال دارد.

دبیرکل انصارالله هشدار داد: اگر وضع پیش از انقلاب ادامه می‌یافت، مردم یمن هم‌ردیف ملت‌های اشغال‌شده و مقهور قرار می‌گرفتند؛ ملت‌هایی که آزادی‌شان به‌طور کامل از دست رفته و کاملاً تابع دشمن شده بودند. دشمنان می‌خواستند یمن کشوری بی‌حرمت باشد، ثروتش غارت شود و سرزمینش اشغال شود.

وی درباره خطر قیمومیت رسمی خارجی گفت: این قیمومیت از سوی دشمنانی بود که خیرخواه مردم یمن نبودند و فقط منافع خودشان را می‌خواستند. آنها نهادهایی جنایتکار، استکباری، ظالم و حریص هستند که به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند.

دبیرکل انصارالله اشاره کرد: نکته قابل تأمل این بود که برخی گروه‌های داخلی که به این قیمومیت تن دادند، با آنها با حسن نیت رفتار می‌کردند؛ گویی نهادهایی محترم، خیرخواه و دارای احساسات انسانی والا هستند.

به گفته وی، این رفتار برای بسیاری از آن گروه‌ها هم حماقت بود و هم دست‌نشاندگی. این رفتار با تسلیم امور کشور و تصمیم‌گیری آن همراه شد؛ تا جایی که قدرت در صنعا به قدرتی صوری و تشریفاتی تبدیل شد.

وی گفت: برنامه رسمی کشور در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی بر اساس خواست آمریکا و بریتانیا اجرا می‌شد و نتیجه آن، سوق دادن کشور به فروپاشی کامل بود.

الحوثی توضیح داد:

در سطح سیاسی: کشور به سمت فروپاشی، تجزیه و پراکندگی مردم پیش می‌رفت و قدرت‌های خارجی یمن را به شکلی ضعیف و پراکنده طراحی کردند تا دشمنانش بدون مانع در امور آن دخالت کنند.

در سطح نظامی: نیروها ارتش را از هم پاشیدند، هرچند ارتش در آن مرحله فرمان‌بردار قدرت حاکم و دو نهادی بود که در رأس قدرت قرار داشتند. پدافند هوایی، نیروی هوایی و توان دریایی نابود شد تا هیچ توانی برای مقابله با تجاوز خارجی باقی نماند.

در سطح امنیتی: ترورها، هرج و مرج و گروه‌های تکفیری در صنعا و استان‌ها گسترش یافت. ترورها حتی عناصر امنیتی، نظامیان، شهروندان و نخبگان دانشگاهی را هدف گرفت و جنایت‌های هولناکی از جمله یورش به بیمارستان‌ها رخ داد.

در سطح اقتصادی: کشور با وجود منابع نفت و گاز و نبود محاصره خارجی یا جنگ رسمی، دچار فروپاشی اقتصادی کامل و شوک‌های اقتصادی بدون توجیه شد. این فروپاشی نتیجه سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده برای سوق دادن کشور به سوی وخامت و پسرفت در همه زمینه‌ها بود.

وی افزود: این سیاست‌ها شامل تجزیه جامعه تحت عناوین سیاسی، فرقه‌ای و منطقه‌ای بود.

سفیر آمریکا و سفرای همکارش در قالب «گروه ده کشور» و همچنین قیم‌هایی که بر یمن گماشته شده بودند، در همه زمینه‌ها دخالت می‌کردند. این دخالت‌ها از امور قضایی و آموزشی تا امنیتی و نظامی را دربر می‌گرفت.

عبدالملک بدرالدین الحوثی گفت: سفیر آمریکا در صنعا مانند یک حاکم و رئیس و فرماندهی بود که به دیگران دستور می‌داد و تصمیم‌گیری در امر و نهی از آنِ او و همپیمانانش بود. این دستورها حتی شامل ایجاد پایگاه‌های نظامی در صنعا می‌شد.

دبیرکل انصارالله تأکید کرد: انقلاب مردمی اعتبار مردم یمن را بازگرداند و کرامت و عزت ایمانی آنان را حفظ کرد. این انقلاب محصول فشار خارجی از هیچ طرفی نبود، بلکه تصمیم و حرکت آن، مردمی و اصیل یمنی بود که مردم با اراده و توان خود آن را انجام دادند. این انقلاب نهضتی بزرگ بود که «گروه ده کشور» را به هراس انداخت و پیروزی تاریخی به دست آورد.

وی اشاره کرد: مردم یمن می‌خواستند ملتی آزاد و مستقل باشند و در عین حال از ارزش‌ها و اصول والا برخوردار باشند. آنها ملتی تجاوزگر نبودند و به دنبال روابط مثبت با محیط عربی و اسلامی خود بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک بودند. آنها در قبال مسائل بزرگ امت اسلامی موضعی اصولی و انسانی دارند.

دبیرکل انصارالله توضیح داد: مشکل اصلی در اهداف دشمنان است که شامل سلطه بر یمن، مصادره آزادی و استقلال، تبدیل یمن به پایگاه نظامی و نگه داشتن آن به‌صورت ضعیف و پراکنده و غرق در بحران است. آنها همچنین می‌خواهند از نیروی انسانی یمن برای اهداف خود بهره ببرند.

وی تأکید کرد: انقلاب یمن بر پایه تسامح، شراکت و صلح بنا شده بود، اما وابستگان و دست‌نشاندگان دشمن همان مسیر تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل و بریتانیا و عربستان را در پیش گرفتند و خود را سربازان مطیع آنان قرار دادند. آنها با انگیزه آمریکایی و تحت نظارت مستقیم آمریکا، در تلاش مستمر علیه مردم یمن برای بازگرداندن قیمومیت خارجی و اشغال دوباره کشور وارد شدند.

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