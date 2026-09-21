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دبیرکل انصارالله:

تصمیم‌گیری یمن پیش از انقلاب در دست آمریکا و بریتانیا بود/ انقلاب یمن نهضتی بزرگ بود که «گروه ده کشور» را به هراس انداخت

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۳
کد مطلب: 1868271
تصمیم‌گیری یمن پیش از انقلاب در دست آمریکا و بریتانیا بود/ انقلاب یمن نهضتی بزرگ بود که «گروه ده کشور» را به هراس انداخت

عبدالملک بدرالدین الحوثی، دبیرکل انصارالله یمن، در سخنرانی امروز (دوشنبه) به مناسبت دوازدهمین سالگرد انقلاب ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴، ضمن تبریک به مردم یمن، تأکید کرد که این انقلاب اهداف مهم خود یعنی آزادی، استقلال و رهایی از سلطه آمریکا و همپیمانانش را محقق کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  دبیرکل انصارالله یمن در سخنرانی خود، انقلاب ۲۱ سپتامبر را یکی از روزهای خداوند دانست که در آن نعمت بزرگی به مردم یمن داده شد و این روز را به مردم یمن، انقلابیون، خانواده‌های شهدا، مجروحان و نیروهای مسلح تبریک گفت.

وی توضیح داد که یمن پیش از انقلاب به شدت به این حرکت نیاز داشت، چون آزادی و استقلال مردم در عمل مصادره شده بود.

به گفته وی، قیمومیت خارجی به رهبری آمریکا و با مشارکت بریتانیا و عربستان بر کشور حاکم بود و رژیم صهیونیستی هم آماده ورود به این عرصه بود.

وی تأکید کرد: قیمومیت خارجی یعنی مصادره آزادی و استقلال؛ و این مسئله‌ای بسیار خطرناک است که خسارت‌های بزرگی در دین و دنیا به دنبال دارد.

دبیرکل انصارالله هشدار داد: اگر وضع پیش از انقلاب ادامه می‌یافت، مردم یمن هم‌ردیف ملت‌های اشغال‌شده و مقهور قرار می‌گرفتند؛ ملت‌هایی که آزادی‌شان به‌طور کامل از دست رفته و کاملاً تابع دشمن شده بودند. دشمنان می‌خواستند یمن کشوری بی‌حرمت باشد، ثروتش غارت شود و سرزمینش اشغال شود.

وی درباره خطر قیمومیت رسمی خارجی گفت: این قیمومیت از سوی دشمنانی بود که خیرخواه مردم یمن نبودند و فقط منافع خودشان را می‌خواستند. آنها نهادهایی جنایتکار، استکباری، ظالم و حریص هستند که به هیچ‌کس رحم نمی‌کنند.

دبیرکل انصارالله اشاره کرد: نکته قابل تأمل این بود که برخی گروه‌های داخلی که به این قیمومیت تن دادند، با آنها با حسن نیت رفتار می‌کردند؛ گویی نهادهایی محترم، خیرخواه و دارای احساسات انسانی والا هستند.

به گفته وی، این رفتار برای بسیاری از آن گروه‌ها هم حماقت بود و هم دست‌نشاندگی. این رفتار با تسلیم امور کشور و تصمیم‌گیری آن همراه شد؛ تا جایی که قدرت در صنعا به قدرتی صوری و تشریفاتی تبدیل شد.

وی گفت: برنامه رسمی کشور در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی بر اساس خواست آمریکا و بریتانیا اجرا می‌شد و نتیجه آن، سوق دادن کشور به فروپاشی کامل بود.

الحوثی توضیح داد:

  • در سطح سیاسی: کشور به سمت فروپاشی، تجزیه و پراکندگی مردم پیش می‌رفت و قدرت‌های خارجی یمن را به شکلی ضعیف و پراکنده طراحی کردند تا دشمنانش بدون مانع در امور آن دخالت کنند.

  • در سطح نظامی: نیروها ارتش را از هم پاشیدند، هرچند ارتش در آن مرحله فرمان‌بردار قدرت حاکم و دو نهادی بود که در رأس قدرت قرار داشتند. پدافند هوایی، نیروی هوایی و توان دریایی نابود شد تا هیچ توانی برای مقابله با تجاوز خارجی باقی نماند.

  • در سطح امنیتی: ترورها، هرج و مرج و گروه‌های تکفیری در صنعا و استان‌ها گسترش یافت. ترورها حتی عناصر امنیتی، نظامیان، شهروندان و نخبگان دانشگاهی را هدف گرفت و جنایت‌های هولناکی از جمله یورش به بیمارستان‌ها رخ داد.

  • در سطح اقتصادی: کشور با وجود منابع نفت و گاز و نبود محاصره خارجی یا جنگ رسمی، دچار فروپاشی اقتصادی کامل و شوک‌های اقتصادی بدون توجیه شد. این فروپاشی نتیجه سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده برای سوق دادن کشور به سوی وخامت و پسرفت در همه زمینه‌ها بود.

وی افزود: این سیاست‌ها شامل تجزیه جامعه تحت عناوین سیاسی، فرقه‌ای و منطقه‌ای بود.

سفیر آمریکا و سفرای همکارش در قالب «گروه ده کشور» و همچنین قیم‌هایی که بر یمن گماشته شده بودند، در همه زمینه‌ها دخالت می‌کردند. این دخالت‌ها از امور قضایی و آموزشی تا امنیتی و نظامی را دربر می‌گرفت.

عبدالملک بدرالدین الحوثی گفت: سفیر آمریکا در صنعا مانند یک حاکم و رئیس و فرماندهی بود که به دیگران دستور می‌داد و تصمیم‌گیری در امر و نهی از آنِ او و همپیمانانش بود. این دستورها حتی شامل ایجاد پایگاه‌های نظامی در صنعا می‌شد.

دبیرکل انصارالله تأکید کرد: انقلاب مردمی اعتبار مردم یمن را بازگرداند و کرامت و عزت ایمانی آنان را حفظ کرد. این انقلاب محصول فشار خارجی از هیچ طرفی نبود، بلکه تصمیم و حرکت آن، مردمی و اصیل یمنی بود که مردم با اراده و توان خود آن را انجام دادند. این انقلاب نهضتی بزرگ بود که «گروه ده کشور» را به هراس انداخت و پیروزی تاریخی به دست آورد.

وی اشاره کرد: مردم یمن می‌خواستند ملتی آزاد و مستقل باشند و در عین حال از ارزش‌ها و اصول والا برخوردار باشند. آنها ملتی تجاوزگر نبودند و به دنبال روابط مثبت با محیط عربی و اسلامی خود بر پایه احترام متقابل و منافع مشترک بودند. آنها در قبال مسائل بزرگ امت اسلامی موضعی اصولی و انسانی دارند.

دبیرکل انصارالله توضیح داد: مشکل اصلی در اهداف دشمنان است که شامل سلطه بر یمن، مصادره آزادی و استقلال، تبدیل یمن به پایگاه نظامی و نگه داشتن آن به‌صورت ضعیف و پراکنده و غرق در بحران است. آنها همچنین می‌خواهند از نیروی انسانی یمن برای اهداف خود بهره ببرند.

وی تأکید کرد: انقلاب یمن بر پایه تسامح، شراکت و صلح بنا شده بود، اما وابستگان و دست‌نشاندگان دشمن همان مسیر تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل و بریتانیا و عربستان را در پیش گرفتند و خود را سربازان مطیع آنان قرار دادند. آنها با انگیزه آمریکایی و تحت نظارت مستقیم آمریکا، در تلاش مستمر علیه مردم یمن برای بازگرداندن قیمومیت خارجی و اشغال دوباره کشور وارد شدند.

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