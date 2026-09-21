به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از ورود ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، و گروهی از شهرک‌نشینان به صحن‌های مسجدالاقصی و انجام آیین‌های تلمودی در بخش شرقی آن، محکومیت‌های گسترده عربی شکل گرفت. این ورود تحت حفاظت شدید پلیس اسرائیل و همزمان با موسم اعیاد یهودی انجام شد.

وزارت خارجه عربستان با شدیدترین عبارات این اقدام را محکوم کرد و آن را نقض آشکار و تحریک احساسات مسلمانان جهان دانست. ریاض بار دیگر مخالفت قاطع خود را با اقدامات تحریک‌آمیز و اعمال خشونت‌آمیز مقام‌های اشغالگر تکرار کرد.

وزارت خارجه قطر هشدار داد که ادامه این نقض‌ها، دایره خشونت در منطقه را شعله‌ور می‌کند. دوحه موضع ثابت خود در حمایت از حقوق مشروع ملت فلسطین و تشکیل کشور مستقل آن بر مرزهای ۱۹۶۷ با پایتختی قدس شرقی را تکرار کرد.

اردن درباره تلاش‌ها برای تحمیل واقعیت‌های جدید و تقسیم زمانی و مکانی مسجدالاقصی هشدار داد و تأکید کرد: اسرائیل هیچ حاکمیتی بر شهر قدس و مقدسات آن ندارد. این مسجد با تمام مساحت خود، مکانی خالص برای عبادت مسلمانان است و اداره اوقاف قدس و امور مسجدالاقصی، تنها نهاد قانونی صاحب صلاحیت انحصاری برای اداره و تنظیم ورود به آن است.

وزارت اوقاف و امور دینی فلسطین تأکید کرد: مسجدالاقصی حق خالص مسلمانان است که نه قابل تقسیم است و نه شریک‌پذیر.

جاسم البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، نیز این اقدام را محکوم کرد و تأکید نمود که این اقدام تلاش‌های صلح را تضعیف می‌کند و نیازمند موضع قاطع بین‌المللی است.

استانداری قدس اعلام کرد که ۷۹۶ شهرک‌نشین صبح یکشنبه به صحن‌های مسجدالاقصی وارد شدند و ۸۰ نفر دیگر با عنوان «گردشگری» آنها را همراهی کردند.

همزمان هشدارهایی درباره بالارفتن تحرکات گروه‌های یهودی برای تحمیل آیین‌های جدید پیش از «یوم الغفران» مطرح شده است.

روز شنبه، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، و شماری از وزیرانش و هزاران شهرک‌نشین به ساحت دیوار براق وارد شدند؛ ورودی که تحت حفاظت شدید، شهر قدس را به پادگانی نظامی تبدیل کرد.

در شهر الخلیل، نیروهای اشغالگر حرم ابراهیمی را به بهانه اعیاد یهودی از ساعت دو بعدازظهر یکشنبه تا ده شب دوشنبه به روی نمازگزاران مسلمان بستند؛ در حالی که ممانعت از پخش اذان در آن برای نودمین روز پیاپی ادامه دارد.

شهر صور باهر در جنوب شرقی قدس شاهد درگیری میان اهالی و نیروهای اشغالگر بود؛ پس از آنکه فلسطینی‌ها در برابر شهرک‌نشینانی که در مناطق صور باهر و ام طوبا نزدیک شهرک «هار حوما» به خودروها سنگ پرتاب کرده بودند و ایستادگی کردند، نیروهای اسرائیلی گاز اشک‌آور و نارنجک صوتی شلیک کردند که به آتش گرفتن برخی مغازه‌ها منجر شد.

در کرانه باختری، یک شهرک‌نشین اسرائیلی بر اثر جراحت ناشی از تیراندازی نزدیک شهرک «حلمیش» (نفیه تسوف) جان باخت.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که عامل این عملیات، قدری سماره، اسیر آزادشده اهل شهرک بدو، را پس از یافتن او در یک بیمارستان در شهر رام‌الله بازداشت کرده است.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ورود شهرک‌نشینان به مسجدالاقصی با وجود درخواست‌های مکرر اداره اوقاف اسلامی برای توقف آن به‌صورت یک‌طرفه ادامه دارد .

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