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تعطیلی درس خارج آیت‌الله یعقوبی به مناسبت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰
کد مطلب: 1868290
تعطیلی درس خارج آیت‌الله یعقوبی به مناسبت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی

آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی، از علمای عراق، اعلام کرد که درس خارج خود را تا پایان این هفته، به مناسبت ارتحال آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، تعطیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله شیخ محمد یعقوبی، از علمای عراق از تعطیلی درس بحث خارج تا پایان این هفته، به مناسبت سوگواری ارتحال مرجع دینی، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی خبر داد.

در بیانیه‌ای از دفتر ایشان آمده شده است: آیت الله شیخ محمد یعقوبی، به مناسبت ارتحال مرجع دینی، حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی (قدّس الله سرّه الشریف)، درس خارج خود را تا پایان این هفته، تعطیل کرد.

از خداوند متعال مسئلت داریم که ایشان را در پناه رحمت واسعه خود قرار دهد و او را در زمره محمد و آل محمد (صلوات الله علیهم أجمعین) محشور گرداند.

آیت‌الله شیخ محمد یعقوبی درس خارج خود را به مناسبت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی تعطیل کرد

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