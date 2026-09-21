به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت الله شیخ محمد یعقوبی، از علمای عراق از تعطیلی درس بحث خارج تا پایان این هفته، به مناسبت سوگواری ارتحال مرجع دینی، آیت الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی خبر داد.

در بیانیه‌ای از دفتر ایشان آمده شده است: آیت الله شیخ محمد یعقوبی، به مناسبت ارتحال مرجع دینی، حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی (قدّس الله سرّه الشریف)، درس خارج خود را تا پایان این هفته، تعطیل کرد.

از خداوند متعال مسئلت داریم که ایشان را در پناه رحمت واسعه خود قرار دهد و او را در زمره محمد و آل محمد (صلوات الله علیهم أجمعین) محشور گرداند.

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