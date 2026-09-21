بنگلادش؛ برگزاری میزگرد »وحدت اسلامی و نقش جمهوری اسلامی ایران در جهان معاصر«

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جلسه میزگرد با عنوان «اهمیت وحدت اسلامی و نقش جمهوری اسلامی ایران در جهان معاصر» دیروز بمؤرخه ١٩ سپتامبر ۲۰۲۶ (۲۸ شهریور) در سالن اجتماعات مدرسه مرکز دراسات اسلامیه کلنا برگزار شد.

در این جلسه که به همت مشترک انجمن پنجتنی کلنا و اتحادیه ائمه جمعه و جماعت کولنا برگزار گردید، بیش از ۳۰ نفر از حقوقدانان برجسته و مطرح شرکت کردند.

وکیل عبد العزیز رئیس سابق اتحادیه وکلای کلنا مهمان معظم و حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم خلیل رضوی رئیس شورای علمای شیعه بنگلادش مهمان ویژه جلسه بودند و مسئول ارشد دادگستری دولتی استان کولنا، دکتر ذاکر حسین، ریاست جلسه را بعهده داشت.

مولانا ابراهیم فیض الله رئیس اتحادیه ائمه جمعه و جماعت کولنا و حجت‌الاسلام دکتر محمد عبد القدوس دبیر شورای علمای شیعه سخنرانان اصلی جلسه بودند.

جلسه از دو بخش سخنرانی ها و پرسش و پاسخ‌ها تشکیل شد. در بخش پرسش و پاسخ‌ها حقوقدانان مدعو نظرات خود را نسبت به حوادث جاری در خاورمیانه ارائه کردند. الحمدالله اغلب آنان جنگ بر علیه ایران را یک جنگ غیر قانونی و کاملا تحمیلی خواندند و از حق دفاع ملت ایران مطلقا حمایت کردند.

آنان ضمن تحسین و تمجید از برگزاری چنین نشست مفیدی، همگی بر اتحاد و همبستگی بین مسلمین جهان تاکید اکید ورزیدند و خواستار برگزاری بیشتر اینگونه جلسات در عرصه های گسترده تر جامعه شدند.

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