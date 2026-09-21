حمله وحشیانه عربستان سعودی به یک بازار محلی در تعز یمن + ویدئو

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به نقل از پایگاه «العهد»، ضیف‌الله الشامی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله، گفت که هواپیماهای جنگی عربستان یک بازارچه در شهرستان ذو باب در استان تعز را هدف قرار دادند.

ویدئوی منتشرشده از این حمله، حضور مردم یمن در این بازارچه را نشان می‌دهد.

پیش‌تر منابع یمنی گزارش دادند که هواپیماهای عربستانی، مناطقی از توابع شهر حیفان در جنوب شرق استان تعز را بمباران کردند.

روز یکشنبه نیز جنگنده‌های ائتلاف سعودی با انجام حملات هوایی، چند دکل مخابراتی را در استان الجوف یمن هدف قرار دادند.

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