چالش آشکار برای بغداد/ دستور جایگزینی پرچم عراق با پرچم اقلیم در مراکز آموزشی کردستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک منبع مسئول در وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی اقلیم کردستان شمال عراق امروز (دوشنبه) در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: دولت مسعود بارزانی با اتخاذ گام‌های تشدیدکننده، تلاش می‌کند میان کردها و اعراب دشمنی ایجاد کند. این گام‌ها شامل تصمیم جدیدی است که بر پایه آن، پرچم عراق از بالای ساختمان مؤسسات آموزشی اقلیم پایین کشیده و با پرچم اقلیم جایگزین می‌شود.

وی افزود: این اقدام در چارچوب طرحی انجام می‌شود که حزب حاکم با شعارهای «کوردایتی» (تمجید از ملی‌گرایی کردی) آن را پیش می‌برد تا نفوذ خود را بر همه بخش‌های زندگی در اقلیم گسترش دهد.

این منبع توضیح داد: سیاست ترسیم نقشه اقلیم روی دیوار مدارس، با هدف پاک کردن نشانه‌های هویت عراقی در اقلیم انجام می‌شود.

این اقدام برای مقابله با اندیشه و جلوگیری از آشنایی دانش‌آموزان کرد با کشور عراق و ممانعت از توزیع نقشه عراق میان دانش‌آموزان مدارس اقلیم صورت می‌گیرد.

وی تصریح کرد: حزب دموکرات کردستان با هر شخصیت کردی ملی‌گرا که به‌صورت مثبت از عراق و اعراب سخن بگوید، دشمنی می‌کند و آنها را از اداره‌هایشان برکنار و با اتهام‌های ناروا روبه‌رو می‌سازد.

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