به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ آیت‌الله العظمی نوری همدانی از مراجع تقلید در پیامی با تسلیت ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی تأکیدکردند: ایشان در علم و عمل و تقوا کم نظیر بود، در تمام امور فقط خدا را می‌دید، بی‌اعتنا به معنای حقیقی به دنیا بود و عمر با برکت خود را در ترویج فرهنگ حضرات معصومین(ع) گذراند.

متن پیام این مرجع تقلید به شرح زیر است:

خبر ارتحال مرجع عالیقدر و فقیه اهلبیت عصمت و طهارت آیت الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی «رضوان الله تعالی علیه» موجب تاسف و تاثر عمیق گردید.

آنچه درباره این عالم ربانی بیان می‌کنم با شناخت عمیقی است که در درس‌های مشترک در محضر حضرات آیات عظام بروجردی و محقق داماد و مباحثه‌ها و جلسات علمی سالیان طولانی درک کردم. شخصیت ممتازی که در علوم مختلف فقه و اصول و رجال و غیره برجسته و حقیقتاً در عصر ما در علم و عمل و تقوا کم نظیر بود. در تمام امور فقط خدا را می‌دید، بی‌اعتنا به معنای حقیقی به دنیا بود.

ایشان عمر با برکت خود را در ترویج فرهنگ حضرات معصومین گذراند، تالیفات ارزشمند ایشان و سخنان ناب او که توسط دانشمند محترم آقای مختاری جمع‌آوری گردید برای عموم روحانیت مطالعه آن بسیار مفید است، حوزه علمیه یکی از ارکان مهم خود را از دست داد.

اینجانب ارتحال این فقیه عالیقدر را به محضر مبارک حضرت بقیةالله الاعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف»، حوزه‌های علمیه، آقازادگان محترم و عالم ایشان، اخوی گرامیشان و عموم شیعیان و ارادتمندان تسلیت عرض نموده و علو مقام برای آن فقید سعید مسئلت می‌نمایم.

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