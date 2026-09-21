به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صد و هشتاد و نهمین مجمع شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با بررسی گزارش نظارتی عملکرد کمیسیون ملی یونسکو در ایران، موضوع صیانت از انطباق فعالیت‌های این کمیسیون با مبانی اسلام، اسناد بالادستی و قوانین کشور و ضرورت تدوین نظام راهبردی تعاملات فرهنگی با سازمان‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار داد.

در این جلسه که به‌صورت حضوری و مجازی برگزار شد، گزارش کارشناسی شورای تخصصی حوزوی درباره نحوه تعامل با یونسکو و پیش‌نویس مصوبه پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر پارسانیا، رئیس شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر ضرورت تبیین سیاست‌ها و چارچوب تعاملات بین‌المللی فرهنگی، گفت: لازم است در این زمینه سندی تدوین شود تا به‌عنوان سند بالادستی، مبنای تصمیم‌گیری مراکز مرتبط قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت تقویت نظام نظارتی بر تعاملات فرهنگی بین‌المللی تأکید کرد و افزود: در بررسی اسناد و فعالیت‌های مرتبط با یونسکو، باید انطباق آن‌ها با قوانین جمهوری اسلامی ایران و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گیرد.

در گزارش کارشناسی ارائه‌شده در این جلسه، صیانت از نظام فرهنگی و آموزشی کشور در برابر برخی آثار و پیامدهای فعالیت سازمان‌های بین‌المللی، به‌عنوان یکی از مسائل اساسی حوزه تعاملات بین‌المللی مطرح شد.

بر اساس این گزارش، اصلاحات ساختاری محدود، بدون تغییر در رویکرد حاکم، نمی‌تواند نظارت مؤثر بر فعالیت‌ها، توافق‌نامه‌ها و منابع مالی خارجی را تضمین کند؛ ازاین‌رو، تدوین سندی راهبردی برای حکمرانی تعاملات هنجاری با سازمان‌های بین‌المللی پیشنهاد شد.

همچنین تشکیل کارگروه طراحی نظام تعاملات فرهنگی با سازمان‌های بین‌المللی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، استقرار سازوکار ارزیابی پیشینی انطباق فعالیت‌ها، دسته‌بندی سطوح ریسک، تعیین شاخص‌های احراز انطباق، تعیین ضمانت‌اجراهای نظارتی شورای عالی و پیش‌بینی فیلترهای مسدودکننده بودجه‌های هدفمند و هنجارساز بیگانه، از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این گزارش بود.

در پایان، تدوین «نظام راهبری، ارزیابی و صیانت از تعاملات علمی، هنجاری و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با سازمان‌های بین‌المللی» توسط میز مشترک، با نظر دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان مصوبه این جلسه تعیین شد.

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