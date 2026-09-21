به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم تشییع پیکر مرحوم آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی روز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ همزمان با سومین روز عزای عمومی، ساعت ۹ صبح از مسجد امام حسن عسکری (علیه‌السلام) به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) برگزار خواهد شد و پیکر پاک ایشان در حرم مطهر بانوی کرامت به خاک سپرده می‌شود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری با تسلیت مجدد ارتحال جانسوز آیت‌الله العظمی آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس سره الشریف)، از عموم مؤمنین، طلاب و فضلا دعوت می‌کنند تا در مراسم باشکوه تشییع آن مرجع عظیم‌الشأن حضوری پرشور داشته باشند.

در این دعوت تأکید شده است: این حضور مؤمنانه در آیین بدرقه پیکر مطهر آن عالم ربانی، تجلی ایمان و پیوند ناگسستنی مردم و مرجعیت و مصداق بارز تعظیم شعائر اسلامی است.

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