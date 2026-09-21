ورزشکاران ایرلندی خواستار تحریم دیدارهای تیم ملی فوتبال این کشور مقابل اسرائیل شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بیش از ۱۶۰ ورزشکار ایرلندی با امضای نامه‌ای سرگشاده خطاب به بازیکنان تیم ملی فوتبال مردان این کشور، از آنها خواستند از حضور در دو دیدار پیش‌رو مقابل تیم رژیم صهیونیستی خودداری کنند.

این نامه به ابتکار گروه «ورزش ایرلند برای فلسطین» و در چارچوب کارزار «Stop The Game» منتشر شده و امضاکنندگان آن از بازیکنان تیم ملی خواسته‌اند به صورت جمعی و بر اساس وجدان خود عمل کنند و مقابل تیم رژیم صهیونیستی به میدان نروند.

در میان امضاکنندگان، چهره‌هایی از بیش از ۱۲ رشته ورزشی دیده می‌شوند؛ از جمله «سیارا مگیان» دونده المپیکی، «لوئیز کوئین» بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال زنان ایرلند، «تونی وارد» ستاره سابق راگبی، بوکسورهایی همچون «تایرون مک‌کنا» و «اریک دونوان» و شماری از چهره‌های سرشناس ورزش‌های بومی ایرلند.

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