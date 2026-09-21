به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از خواهران فعال در مجموعه «حرکت نهضة الکوثر» عراق در سفری رسمی و فرهنگی به جمهوری اسلامی ایران، با هدف تبادل تجربیات در زمینه مقاومت و تقویت پیوندهای دینی-فرهنگی، برنامه‌های متنوعی را در شهرهای تهران، قم و مشهد پشت سر گذاشتند.

این سفر که مدیریت برگزاری آن بر عهده «اداره کل زنان و خانواده مجمع جهانی اهل بیت(علیهم‌السلام)» و طی یک هفته (۲۲ تا ۲۸ شهریور) به اجرا درآمد، بر محوریت «الگوی سوم زن» و «تلاقی مسئولیت اجتماعی با فرهنگ پایدار» تمرکز داشت.

در این سفر، نشست‌های تخصصی متعددی با حضور مسئولان و نخبگان علمی و فرهنگی ایران برگزار شد تا نقش بانوان در پایداری فردی و کنشگری اجتماعی در محور مقاومت مورد تحلیل قرار گیرد.

از جمله عمده موضوعات نشست‌های علمی برگزار شده می‌توان به «بانوی مقاومت؛ معمار فرهنگ و هویت»؛ «الگوی سوم زن؛ تلاقی زیست مؤمنانه، مسئولیت اجتماعی و فرهنگ پایداری»؛ «نقش زن مقاوم و سازندگی پیروزی» و «نقش‌آفرینیِ بانوان در هندسه مقاومت: از پایداری فردی تا کنشگریِ اجتماعی» اشاره نمود.

همچنین از مهمترین جلسات و ملاقات‌های انجام شده هیئت بانوان عراقی می‌توان، جلسه با دکتر بهروز آذر (معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری)، دکتر سمیه رفیعی (نماینده و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی)؛ بانو مجتهده صفاتی، سرکار خانم دکتر عالسوند و همچنین حضرت آیت‌الله رمضانی (دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع))، حجت‌الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد (تولیت مسجد مقدس جمکران)، آقای حسینی کوهساری و قائم‌مقام آقای اعرافی (معاونت بین‌الملل مدیریت حوزه‌های علمیه) ذکر نمود.

دیدار با خانواده شهدای عالی‌رتبه همچون خانواده شهید دکتر علی لاریجانی و بازدید از بیت امام خمینی(ره) و جماران و ملاقات با خانم دکتر طباطبایی (عروس امام خمینی(ره)، ابعادی معنوی به این سفر بخشید تا الگوهای پایداری بانوان ایرانی در جنگ تحمیلی و دوران مقاومت، مورد بررسی و الگوبرداری قرار گیرد.

همچنین بازدید از مراکز پیشرفته علمی ایران: پارک علم و فناوری پردیس و زیارت اماکن مقدسه در قم (مرقد مطهر حضرت معصومه(س) و در مشهد (مضجع شریف حضرت امام رضا(ع) از دیگر برنامه‌های این سفر بود که با هدف ترسیم افق‌های نوین همکاری میان بانوان محور مقاومت و بررسی تلاقی زیست مؤمنانه و مسئولیت اجتماعی در دوران بحران برگزار شد.

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