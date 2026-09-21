مهر تحصیلی اوقاف برای نیازمندان قمی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عطاءالله جباری، با اشاره به نزدیک شدن زمان آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: با توجه به اینکه تنها مدت کوتاهی تا آغاز سال تحصیلی باقی مانده است، اولویت نخست باید این باشد که اقلام و بسته‌های تهیه ‌شده، در سریع‌ترین زمان به دست نیازمند واقعی برسد.

وی افزود: امسال تعداد بسته‌های در نظر گرفته ‌شده در این بخش حدود ۲۰۰ بسته است که در مقایسه با گستردگی جامعه هدف، رقم محدودی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است در شناسایی و معرفی خانواده‌های مشمول، دقت و حساسیت لازم به خرج داده شود تا این بسته‌ها به دست افرادی برسد که واقعاً نیازمند دریافت آن هستند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم با تأکید بر ضرورت رعایت ضوابط در فرآیند توزیع ادامه داد: دقت‌نظر و سخت‌گیری‌هایی که همکاران مجموعه اوقاف در این زمینه دارند، با هدف اجرای دقیق فرآیندها، رعایت سیاست‌های ابلاغی سازمان و فراهم کردن زمینه پاسخگویی شفاف انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی و انسجام بیشتر میان بخش‌های مختلف مجموعه می‌تواند روند شناسایی، آماده‌سازی و توزیع بسته‌ها را سرعت ببخشد و کمک کند این اقدام حمایتی پیش از آغاز سال تحصیلی به نتیجه برسد.

جباری همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی و استفاده از ظرفیت فضای مجازی تأکید کرد و گفت: امروز اطلاع‌رسانی یکی از ارکان مهم در معرفی و انعکاس اقدامات فرهنگی و اجتماعی است و باید از ظرفیت بقاع متبرکه، برنامه‌های فرهنگی، حضور سخنرانان و فضاهای موجود برای تولید محتوای رسانه‌ای و معرفی فعالیت‌ها به شکل مطلوب استفاده شود.

وی افزود: معرفی درست اقدامات و خدمات بقاع متبرکه در فضای مجازی علاوه بر انعکاس فعالیت‌ها، می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌های اجتماعی و حمایتی این اماکن را فراهم کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان قم در ادامه به موضوع شناسه ملی بقاع متبرکه اشاره کرد و گفت: پیگیری‌های مربوط به شناسه ملی بقاع متبرکه با همکاری رکن‌آبادی و نادرعلی انجام شده و فرم‌های مربوط در اختیار بقاع قرار می‌گیرد تا هر بقعه فرآیند اداری مربوط به آن را در اولین فرصت آغاز کند.

وی در پایان بار دیگر بر ضرورت تسریع در توزیع بسته‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: با توجه به فاصله کوتاه تا آغاز سال تحصیلی، باید در اولین فرصت بسته‌ها در اختیار خانواده‌ها و دانش‌آموزان نیازمند قرار گیرد تا این خدمت حمایتی پیش از بازگشایی مدارس به ثمر برسد.

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