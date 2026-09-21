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آماده‌سازی ۲۰ بقعه متبرکه قم برای میزبانی از زائران حضرت معصومه(س)

۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۹:۵۳
کد مطلب: 1868321
آماده‌سازی ۲۰ بقعه متبرکه قم برای میزبانی از زائران حضرت معصومه(س)

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم از آمادگی ۲۰ بقعه متبرکه شاخص استان برای میزبانی از زائران و عزاداران سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) خبر داد و گفت: در این ایام ۶۰ ویژه‌برنامه عزاداری طی سه روز برگزار می‌شود و زمینه اسکان شبانه‌روزی بیش از ۱۰۰۰ زائر و اطعام هزاران نفر نیز فراهم شده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید نورالدین صمدانی در آستانه فرارسیدن سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س) اظهار کرد: با توجه به حضور گسترده زائران و دلدادگان اهل‌بیت(ع) در شهر مقدس قم، بقاع متبرکه و امامزادگان واجب‌التکریم استان با مشارکت خادمان، برای ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی به زائران آماده شده‌اند.

وی افزود: در همین راستا، ۶۰ ویژه‌برنامه عزاداری طی سه روز در بیش از ۲۰ بقعه متبرکه شاخص استان قم برگزار می‌شود و علما، خطیبان برجسته کشوری، مادحین و هیئت‌های مذهبی مهمان در این برنامه‌ها حضور خواهند داشت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم ادامه داد: یکی از محورهای مهم خدمت‌رسانی در این ایام، فراهم کردن امکان اسکان زائران است که با استفاده از فضاهای خدماتی، حسینیه‌ها و زائرسراهای بقاع متبرکه، زمینه اسکان شبانه‌روزی بیش از ۱۰۰۰ زائر فراهم شده است.

وی خاطرنشان کرد: این فضاها با پیش‌بینی امکانات مورد نیاز گرمایشی و رفاهی آماده شده‌اند تا زائرانی که از نقاط مختلف کشور برای حضور در مراسم عزاداری به قم سفر می‌کنند، با آرامش بیشتری از این خدمات بهره‌مند شوند.

صمدانی همچنین از تدارک گسترده برنامه‌های پذیرایی و اطعام زائران خبر داد و گفت: در ایام سوگواری، ایستگاه‌های صلواتی در مسیرهای منتهی به حرم مطهر برپا می‌شود و هزاران پرس غذای گرم و تبرکی میان زائران، عزاداران و کاروان‌های زیارتی توزیع خواهد شد.

وی با اشاره به مشارکت خادمان بقاع متبرکه در این برنامه‌ها اظهار کرد: مجموعه اوقاف، خادمان، هیئت‌های امنا و فعالان فرهنگی بقاع متبرکه با همدلی و مشارکت، تلاش کرده‌اند ظرفیت‌های موجود را برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران کریمه اهل‌بیت(س) به کار بگیرند.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای این ایام تنها به برگزاری مراسم عزاداری محدود نیست و تلاش شده است مجموعه‌ای از خدمات فرهنگی، رفاهی و اجتماعی در بقاع متبرکه ارائه شود تا این اماکن مقدس علاوه بر میزبانی از عزاداران، پناهگاهی برای زائران و مسافران نیز باشند.

وی در پایان گفت: بقاع متبرکه قم با تکیه بر ظرفیت خادمان و مشارکت مردم، در ایام سوگواری حضرت فاطمه معصومه(س) آماده میزبانی از زائران هستند و امیدواریم این مجموعه خدمات، جلوه‌ای از ارادت مردم قم و خدمتگزاری به زائران کریمه اهل‌بیت(س) باشد.

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