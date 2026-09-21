دیدار بانوان »حرکت نهضة الکوثر« عراق با خانواده شهید دکتر علی لاریجانی + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از بانوان فعال در مجموعه «حرکت نهضة الکوثر» عراق در قالب سفری رسمی و فرهنگی به جمهوری اسلامی ایران، طی یک هفته در شهرهای تهران، قم و مشهد حضور یافتند و با هدف تبادل تجربیات در زمینه مقاومت، تقویت پیوندهای دینی و فرهنگی و بررسی نقش زنان در محور مقاومت، در نشست‌های تخصصی با مسئولان و نخبگان علمی و فرهنگی شرکت کردند. این سفر با محوریت «الگوی سوم زن» و «تلاقی مسئولیت اجتماعی با فرهنگ پایدار» برگزار شد و دیدار با مسئولان، نخبگان، خانواده شهدا و بازدید از مراکز علمی، بیت امام خمینی(ره)، جماران و اماکن مقدس قم و مشهد از جمله برنامه‌های آن بود.

یادداشتی روایی از دیدار بانوان حرکت نهضة الکوثر با خانوادۀ شهید دکتر علی لاریجانی:

آسمان این خانه به علم، معنویت و شهادت نزدیک‌تر است

نسیم خنکی می‌آمد. نور زرد و نارنجی آفتاب بعدازظهر از لابه‌لای برگ درختان، رفتن از شیب خیابان به سمت بالاترین نقطه را شاعرانه هموار می‌کرد.

وارد خانه شدیم. انتهای اتاق نشیمن، قطعه‌ای از بهشتِ یادگاری‌های شهدای این منزل بود. قاب عکس‌هایی با همان لبخند آرام و آسمانی، نبض تپنده‌ی خانه‌ای است که بنایش بر صبر و ایثار چیده شده بود.

اینجا خانه‌ای معمولی نبود؛ مأمنی مقدس است که در گوشه‌اش، یاد و خاطره‌ی مردانی از جنس پرواز، علم و آگاهی و حماسه هنوز نفس می‌کشد.

لباس‌های خدمت به ساحت قدسی امام رئوف(ع)، چفیه، جانماز، مهر و انگشتری، نه یادگاری‌هایی کهنه، بلکه سندهای زنده‌ی شجاعت، آزادگی و دینداری در این گوشه‌ی خلوت‌اند.

و انگشتری که در آخرین لحظاتِ عمر دنیوی شهید، تربت شهید را برایمان به تبرک در قلب خود جای داده بود. گویی هنوز با صاحبش نجوا می‌کند و رد نوری را نشان می‌دهد که از اشاره انگشت شهید به سمت حقیقت و ایستادگی است.

اهل این خانه قامتشان را صاف‌تر می‌کنند تا مبادا سنگینی بار دلتنگی، غرور و استواری‌شان را خم کند. مظلومانه مقتدر ایستاده‌اند.

در هوای این خانه، شهادت یک پایان نیست؛ حضوری جاری و جاودان است که به هر لحظه‌ی زیستن، معنا و روشنایی می‌بخشد.

شهدایی که مرزهای دانش را با قلمی از جنس تعهد درنوردیدند و نشان دادند که اندیشه‌ی نابِ مکتب حسین(ع) که عجین شده به شجاعت و وطن‌دوستی و آزادگی، چگونه می‌تواند راه رسیدن به والاترین مقام هستی را هموار کند.

اینجا خانه‌ای است که در آن، جوهر قلم با خون پاک شهادت پیوند خورده تا نام این فرزندان فرزانه، تا همیشه بر تارک علم و ایثار ایران بدرخشد.

اینجا تفسیر «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا» را با همه وجودت می‌توانی لمس کنی و روحت را به نفس معنوی شهدای این خانه جلا دهی.

عکاس تصاویر: افروز ساده

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