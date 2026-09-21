به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ متن پیام تسلیت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال فقیه فرزانه و مرجع وارسته، حضرت آیت‌الله آقای حاج سید موسی شبیری زنجانی (طاب ثراه) موجب تأثر و تأسف فراوان گردید.

فقدان این عالم ربانی که سالیان متمادی از عمر پربرکت خویش را در راه ترویج معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان، ارشاد مؤمنان و هدایت مقلدان سپری نمود، ضایعه‌ای سنگین برای حوزه‌های علمیه و جامعه مؤمنان است.

بی‌تردید، آثار علمی و تربیتی و خدمات ارزشمند آن فقیه عالیقدر، باقیات الصالحاتی است در این دنیا که به فضل الهی زادالمعاد ایشان و مایه رفعت درجات در آخرت خواهد بود.

خاطرات خوش دوران طلبگی در کنار ایشان و شهیدان دکتر بهشتی و امام موسی صدر (رحمة الله علیهم) و دقت نظر و عمق علمی وی در حلقه مباحثه آن زمان هرگز از یاد نخواهد رفت.

اینجانب این ضایعه مؤلمه را به محضر حضرت ولیّ‌عصر (أرواحنا فداه)، حوزه‌های علمیه، شاگردان، مقلّدان و ارادتمندان آن فقید سعید به‌ویژه فرزندان مکرّم و بیت شریف ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه احدیت برای آن مرحوم، علوّ درجات و حشر با اولیای الهی، و برای بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

والسلام علیکم ورحمة الله

قم – ناصر مکارم شیرازی

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