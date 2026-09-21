یوناما: سه غیرنظامی در حملات هوایی پاکستان به کنر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد بررسی‌های این نهاد کشته‌شدن دست‌کم سه غیرنظامی و زخمی‌شدن چهار نفر دیگر در حملات هوایی ساعات اولیه روز دوشنبه، ۳۰ شهریور، در استان کنر را تأیید کرده است.

بر اساس اعلام یوناما، قربانیان این حمله یک مرد، یک زن و یک دختر بوده‌اند. این نهاد بار دیگر از طرف‌های درگیر خواسته است اصول حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت کرده و برای جلوگیری از آسیب به غیرنظامیان تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حملات بامدادی علاوه بر کنر، مناطقی از استان پکتیکا را نیز هدف قرار داده‌اند. مقام‌های حکومت طالبان گفته‌اند در شهرستان نورگل کنر یک خانه مسکونی مورد اصابت قرار گرفته و سه عضو یک خانواده کشته و چهار نفر دیگر زخمی شده‌اند. در پکتیکا نیز یک خانه و یک واحد تجاری هدف قرار گرفته‌اند، اما گزارشی از تلفات انسانی در این منطقه منتشر نشده است.

پاکستان انجام این حملات را تأیید کرده است. وزارت اطلاع‌رسانی و پخش این کشور مدعی شده نیروهای پاکستانی سه هدف وابسته به تحریک طالبان پاکستان و گروه‌های مرتبط با آن را در مناطق مرزی هدف قرار داده‌اند و در این عملیات ۲۸ فرد مسلح، از جمله شماری از عوامل انتحاری، کشته شده‌اند.

اسلام‌آباد همچنین اعلام کرده یکی از اهداف، مرکز آموزش عوامل انتحاری بوده و در جریان حملات مقادیری سلاح و مهمات نیز منهدم شده است. این ادعاها تاکنون به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

وزارت اطلاع‌رسانی و پخش پاکستان گفته است در طراحی حملات، اقدامات احتیاطی برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در نظر گرفته شده است. با این حال، آمار تأییدشده یوناما از کشته و زخمی‌شدن هفت غیرنظامی در کنر، روایت متفاوتی از پیامدهای این عملیات ارائه می‌کند.

پاکستان در بیانیه خود افغانستان را «مرکز تروریسم» توصیف کرده و مدعی شده است بخش مهمی از تهدیدهای امنیتی علیه این کشور از خاک افغانستان سرچشمه می‌گیرد. اسلام‌آباد همچنین تأکید کرده کارزار نظامی «غضب للحق» در چارچوب عملیات «عزم استحکام» ادامه خواهد یافت.

در مقابل، مقام‌های حکومت طالبان حملات پاکستان به کنر و پکتیکا را محکوم کرده‌اند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این حملات را نقض حاکمیت افغانستان دانسته و اعلام کرده است کابل به این اقدام «پاسخ مناسب» خواهد داد. مقام‌های طالبان همچنان اتهام پاکستان مبنی بر استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات علیه این کشور را رد می‌کنند.

حملات اخیر پس از نزدیک به سه ماه آرامش نسبی در مرز دو کشور انجام شده و بار دیگر تنش‌های امنیتی میان کابل و اسلام‌آباد را افزایش داده است. پاکستان طی ماه‌های گذشته بارها حکومت طالبان را به پناه‌دادن به اعضای تحریک طالبان پاکستان متهم کرده، در حالی که طالبان این گروه را مسئله‌ای داخلی برای پاکستان می‌داند.

بیش از هزار و ۱۰۰ قربانی از ابتدای سال

یوناما اعلام کرده است از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ مورد کشته و زخمی‌شدن غیرنظامیان در افغانستان بر اثر خشونت‌های مسلحانه فرامرزی ثبت شده است. این آمار مجموع کشته‌ها و مجروحان را دربر می‌گیرد و یوناما در اعلام اخیر خود تفکیک تازه‌ای از تعداد کشته‌شدگان و زخمی‌ها ارائه نکرده است.

پیش از این، یوناما در گزارشی درباره درگیری‌های افغانستان و پاکستان اعلام کرده بود که از اکتبر ۲۰۲۵ تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، دست‌کم ۴۹۹ غیرنظامی در افغانستان کشته و یک‌هزار و ۲۱۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند. بخش قابل توجهی از این تلفات در جریان حملات هوایی و تبادل آتش در مناطق مرزی ثبت شده است.

یکی از مرگبارترین موارد ثبت‌شده در این دوره، حمله هوایی ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ به مرکز درمان اعتیاد «امید» در کابل بود. بر اساس گزارش یوناما، در این حمله دست‌کم ۲۶۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۲ نفر زخمی شدند که بیشتر قربانیان از بیماران این مرکز بودند.

یوناما در گزارش‌های متعدد خود از دو طرف خواسته است اصول تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی، تناسب و احتیاط در حملات را رعایت کنند. با ازسرگیری حملات هوایی پاکستان در خاک افغانستان، نگرانی‌ها درباره افزایش دوباره تلفات غیرنظامیان و گسترش چرخه درگیری میان دو کشور نیز افزایش یافته است.

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