به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای اطلاعاتی طالبان صبح دوشنبه، ۳۰ شهریور، به مدرسه دینی «خاتم‌الانبیا» در غرب کابل وارد شده و فعالیت این مرکز آموزشی شیعی را متوقف کرده‌اند.

به گفته منابع رسانه‌ای محلی، نیروهای طالبان حوالی ساعت ۱۰ صبح ابتدا اطراف مدرسه را محاصره کردند و سپس طلاب، استادان و مسئولان حاضر در مجموعه را از ساختمان بیرون فرستادند. پس از تخلیه، ساختمان مدرسه، مصلای بزرگ شهید مزاری و بخش‌های اداری مجموعه به‌طور کامل پلمب شده است.

بر اساس همین گزارش‌ها، سید حسن فاضل‌زاده، مسئول مدرسه خاتم‌الانبیا، به همراه شماری از استادان این مرکز نیز از سوی نیروهای طالبان بازداشت و از محل منتقل شده‌اند. تا زمان انتشار این خبر، اطلاعات دقیقی درباره تعداد استادان بازداشت‌شده، محل نگهداری آنان و اتهام احتمالی مطرح‌شده علیه آنها منتشر نشده است.

مدرسه خاتم‌الانبیا از مراکز آموزشی و مذهبی جامعه شیعه افغانستان در غرب کابل است و در سال‌های گذشته میزبان برنامه‌های حوزوی، نشست‌های علمی و فعالیت‌های مرتبط با عالمان و طلاب شیعه بوده است. گزارش‌های سال‌های گذشته نیز سید حسن فاضل‌زاده را به‌عنوان مسئول این حوزه معرفی کرده‌اند.

این مجموعه در منطقه‌ای معروف به «ایستگاه مدرسه» در غرب کابل قرار دارد و مصلای بزرگ شهید مزاری نیز بخشی از همین مجموعه است. «کمیسیون حل منازعات کوچی‌ها و روستانشینان» که حکومت طالبان ایجاد کرده بود، در همین محل فعالیت داشت؛ با این حال هنوز مشخص نیست دفتر این کمیسیون نیز در جریان اقدام امروز بسته شده است یا خیر.

تعطیلی مدرسه شیعی خاتم‌الانبیا در حالی صورت گرفته که طی هفته‌های اخیر چند مرکز و نهاد مهم متعلق به جامعه شیعه افغانستان با محدودیت، تخلیه یا تعطیلی روبه‌رو شده‌اند.

در یکی از مهم‌ترین موارد، نیروهای طالبان اوایل شهریور حوزه علمیه «خاتم‌النبیین» در کابل را محاصره کردند و از مسئولان و طلاب خواستند این مرکز را تخلیه کنند. خاتم‌النبیین از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین مراکز آموزش علوم دینی شیعیان افغانستان است و در سال ۱۳۸۶ به ابتکار آیت‌الله محمدآصف محسنی تأسیس شده بود. در جریان تنش‌های مربوط به تخلیه این حوزه نیز گزارش‌هایی از بازداشت استادان و طلاب منتشر شد.

مجموع این اقدامات در هفته‌های اخیر، نگرانی‌هایی را در میان بخش‌هایی از جامعه هزاره و شیعه افغانستان درباره وضعیت مراکز دینی، آموزشی و فرهنگی آنان افزایش داده است. برخی نهادهای مدافع حقوق شیعیان نیز پیش‌تر نسبت به افزایش فشار بر مراکز مذهبی، عالمان و نمایندگان اجتماعی شیعیان ابراز نگرانی کرده بودند.

با این حال، مقام‌های طالبان تا زمان انتشار گزارش اولیه، توضیح رسمی درباره دلیل بسته‌شدن مدرسه خاتم‌الانبیا، مبنای بازداشت مسئول و استادان آن یا آینده فعالیت این مرکز آموزشی شیعی ارائه نکرده‌اند.

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