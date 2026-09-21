تجمع در آلمان در اعتراض به فشار بر شیعیان افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شماری از افغانستانی‌های مقیم آلمان روز یکشنبه، ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۶، در برلین تجمع کردند و خواستار افزایش توجه جامعه جهانی به وضعیت شیعیان افغانستان شدند.

این تجمع از محدوده کلیسای جامع برلین آغاز شد و شرکت‌کنندگان پس از راهپیمایی به میدان ژاندارمن‌مارکت رسیدند. بر اساس اعلام برگزارکنندگان، محورهای اصلی این برنامه دفاع از حقوق بشر، آزادی مذهبی، امنیت، آزادی آموزش و حقوق زنان و دختران در افغانستان بود.

در این گردهمایی علاوه بر شماری از افغانستانی‌های مقیم آلمان، افرادی از جوامع ایرانی، لبنانی و عراقی و همچنین تعدادی از شهروندان آلمانی حضور داشتند.

معترضان بخش قابل توجهی از شعارها و سخنان خود را به وضعیت جامعه شیعه افغانستان اختصاص دادند و از اقدامات اخیر حکومت طالبان در قبال نهادهای علمی، آموزشی و مذهبی شیعیان انتقاد کردند.

یکی از محورهای اصلی اعتراض‌ها، تحولات مربوط به مجموعه خاتم‌النبیین(ص) در کابل بود. حوزه علمیه خاتم‌النبیین، که از مهم‌ترین مراکز آموزش دینی شیعیان افغانستان به شمار می‌رود، در اوایل سپتامبر پس از محاصره از سوی نیروهای طالبان تخلیه شد. چند روز بعد نیز گزارش‌هایی درباره تعطیلی دانشگاه خاتم‌النبیین و لغو مجوز فعالیت آن منتشر شد.

شرکت‌کنندگان در تجمع برلین این اقدامات را بخشی از روند افزایش محدودیت‌ها علیه نهادهای شیعی افغانستان دانستند و از طالبان خواستند حقوق مذهبی، آموزشی و اجتماعی شیعیان را رعایت کند.

برخی از سخنرانان و شرکت‌کنندگان در این تجمع، رفتار طالبان با شیعیان افغانستان را «نسل‌کشی» توصیف کردند. برگزارکنندگان این برنامه نیز تأکید کرده‌اند که استفاده از این تعبیر بیانگر موضع آنان است. اطلاق عنوان حقوقی «نسل‌کشی» مستلزم احراز معیارهای مشخص حقوق بین‌الملل و بررسی مستقل شواهد و قصد ارتکاب چنین جرمی است.

معترضان همچنین از کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی خواستند نسبت به وضعیت شیعیان، محدودیت‌های مذهبی و آموزشی و تحولات اخیر افغانستان واکنش نشان دهند.

آنان در بخشی از مطالبات خود از جامعه جهانی خواستند سیاست تعامل با حکومت طالبان را مورد بازنگری قرار داده و موضوع حقوق اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه شیعیان، را در روابط و مذاکرات خود با کابل در اولویت قرار دهند.

این تجمع در شرایطی برگزار شد که طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره فشار بر برخی مراکز مذهبی و آموزشی شیعیان در کابل منتشر شده و تخلیه حوزه علمیه خاتم‌النبیین و بازداشت شماری از استادان و فعالان مرتبط با این مجموعه، واکنش‌هایی را در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است.

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