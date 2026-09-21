پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

پس از وفات حضرت معصومه (س) دو رویداد رقم خورد. نخست در مراسم تدفین و در لحظهای که تردید بر تشییعکنندگان غالب شده بود؛ آنگاه که دو سوار از امتداد قبله ظاهر شدند. و دیگری سالها بعد روزی که دختری از آل الله دستور به ساخت اولین گنبد داد؛ کسی که خود نیز زیر همان قبه به خاک سپرده شد!
این شماره روایت دو ماجرای تاملبرانگیز پس از وفات کریمهی اهل بیت (ع) است.
۳۰ شهریور ۱۴۰۵ - ۲۰:۱۶
کد مطلب: 1868336
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: قسمت نهم پادکست ابنا در ایام پایانی ماه ربیعالاول و روزهای آغازین ماه ربیع الثانی، روایت مواجههای منحصر به فرد است که سبب تغییر همیشگی تاریخ ایران شد. روایت بهاری که در شهر پناهندگان مانند پاییز سپری شد.
پس از وفات حضرت معصومه (س) دو رویداد رقم خورد. نخست در مراسم تدفین و در لحظهای که تردید بر تشییعکنندگان غالب شده بود؛ آنگاه که دو سوار از امتداد قبله ظاهر شدند. و دیگری سالها بعد روزی که دختری از آل الله دستور به ساخت اولین گنبد داد؛ کسی که خود نیز زیر همان قبه به خاک سپرده شد!
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