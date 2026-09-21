پادکست ابنا | پاییز در ربیع...

پس از وفات حضرت معصومه (س) دو رویداد رقم خورد. نخست در مراسم تدفین و در لحظه‌ای که تردید بر تشییع‌کنندگان غالب شده بود؛ آن‌گاه که دو سوار از امتداد قبله ظاهر شدند. و دیگری سالها بعد روزی که دختری از آل الله دستور به ساخت اولین گنبد داد؛ کسی که خود نیز زیر همان قبه به خاک سپرده شد!

این شماره روایت دو ماجرای تامل‌برانگیز پس از وفات کریمه‌ی اهل بیت (ع) است.