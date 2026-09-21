به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سعد بن شریده الکعبی» وزیر مشاور در امور انرژی قطر، عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت «قطر انرژی»، امروز دوشنبه در «مجمع اقتصادی قطر» گفت که گاز طبیعی مایع‌شده (LNG) قطر را نمی‌توان از طریق خطوط لوله‌ای که تنگه هرمز را دور می‌زنند صادر کرد.

براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، او افزود که انتقال گاز از طریق خط لوله و سپس مایع‌سازی آن در کشور دیگری، پروژه‌های مایع‌سازی قطر در داخل این کشور را بلااستفاده خواهد کرد.

الکعبی ضمن قدردانی از کشورهای همسایه قطر که با استفاده از خاک خود برای احداث خط لوله‌ای در مسیر دورزننده تنگه هرمز موافقت کرده‌اند، با این دیدگاه که تنگه هرمز فاقد اهمیت است مخالفت کرد و گفت: اشتباه است که تنگه هرمز را بی‌اهمیت توصیف کنیم، زیرا آب‌های خلیج فارس فقط نفت و گاز را جابه‌جا نمی‌کنند، بلکه انواع کالاها و محصولات از همه کشورهای پیرامون خلیج فارس و به مقصد آنها از این مسیر عبور می‌کنند.

صادرات LNG قطر بدون تنگه هرمز؛ از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه نیست

الکعبی که در نشستی با عنوان «بازتنظیم انرژی در جهان» در چارچوب «مجمع اقتصادی قطر ۲۰۲۶» در نیویورک سخن می‌گفت، اظهار کرد: گاز طبیعی مایع‌شده که کالای اصلی صادراتی ماست، به هیچ وجه نمی‌تواند به شکل مایع از طریق خطوط لوله منتقل شود. بلکه باید به صورت گاز طبیعی منتقل و سپس در پایانه‌های دریافت در هر نقطه‌ای که این پایانه‌ها قرار دارند، مایع‌سازی شود.

او افزود: این یعنی ما باید تأسیساتی بسازیم که در نتیجه، تأسیساتی را که در قطر و در چارچوب پروژه توسعه میدان گازی شمال در حال احداث آنها هستیم، بلااستفاده می‌کند و این از نظر اقتصادی هیچ معنایی ندارد.

قطر استفاده از خطوط لوله جایگزین را کنار گذاشت

الکعبی گفت: ما تصمیم گرفتیم از خطوط لوله به‌عنوان جایگزین استفاده نکنیم و این تصمیم بر اساس معیارهای تجاری و فنی اتخاذ شد.

وزیر انرژی قطر درباره خسارت‌های واردشده به تأسیسات تولید گاز این کشور و زمان ازسرگیری تولید نیز اظهار داشت: حملات به تاسیسات گازی رأس لفان باعث وارد آمدن خسارت به دو خط تولید گاز طبیعی مایع‌شده و همچنین یک خط تولید در تأسیسات تبدیل گاز به مایعات شده است.

تعمیر خطوط آسیب‌دیده LNG قطر سه سال زمان می‌برد

الکعبی گفت: تعمیر این خط در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ میلادی به پایان خواهد رسید. اما تعمیر دو خط تولید گاز طبیعی مایع‌شده، سه سال زمان خواهد برد.

به گفته وزیر انرژی قطر، آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید گاز بر ظرفیت عملیاتی این کشور تأثیر گذاشته است، هرچند دوحه برای بازگرداندن تولید به وضعیت عادی پس از بازگشایی تنگه هرمز آماده است.

قطر: چند هفته پس از بازگشایی تنگه هرمز تولید را از سر می‌گیریم

الکعبی درباره ازسرگیری عملیات تولید گاز گفت که این کشور آماده است ظرف چند هفته پس از بازگشایی تنگه هرمز، تولید گاز خود را به شکل عادی از سر بگیرد.

او درباره اعلام وضعیت «فورس ماژور» از سوی قطر نیز بیان کرد: ما در تمام طول تاریخ خود، تولیدکننده و تأمین‌کننده‌ای قابل اعتماد بوده‌ایم و هرگز در تحویل هیچ محموله‌ای کوتاهی نکرده یا از انجام تعهدات خود بازنمانده‌ایم. اما آنچه اکنون در حال رخ دادن است، کاملاً خارج از کنترل ماست.

تنگه هرمز فقط مسیر انتقال نفت و گاز نیست

الکعبی بار دیگر با این دیدگاه که تنگه هرمز فاقد اهمیت است مخالفت کرد و گفت: اشتباه است که تنگه هرمز را بی‌اهمیت توصیف کنیم. زیرا آب‌های خلیج فارس، انواع کالاها و محصولات را نه فقط نفت و گاز از همه کشورهای پیرامون آن و به مقصد آنها منتقل می‌کند.

او بر ضرورت بازگشت تردد عادی از طریق این تنگه تأکید کرد و گفت: کشورهای پیرامون خلیج فارس، همسایه هستند و برای نسل‌های آینده نیز همسایه باقی خواهند ماند. بنابراین، ما نیاز داریم روابط خوبی با همسایگان خود داشته باشیم.

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