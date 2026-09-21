به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری «فرانس‌پرس» امروز دوشنبه گزارش داد که مقام‌های عراقی در نظر دارند فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا را از روز سه‌شنبه در عراق به حالت تعلیق درآورند. اقدامی که همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی آمریکا بر ایران صورت می‌گیرد.

بغداد فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی تحریم‌شده را متوقف می‌کند

به گزارش این خبرگزاری، منابع عراقی اعلام کرده‌اند که بغداد، فعالیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مشمول تحریم‌های آمریکا را تعلیق خواهد کرد.

همزمان، گزارش‌های رسانه‌های عراقی حاکی از آن است که این تصمیم شامل پروازهای این شرکت‌ها در فرودگاه‌های عراق نیز خواهد شد.

تردد زمینی میان عراق و ایران ادامه دارد

بر اساس این گزارش‌ها، رفت‌وآمد میان عراق و ایران همچنان از طریق گذرگاه‌های زمینی امکان‌پذیر خواهد بود.

با این حال، هنوز جزئیات کامل این تصمیم و همچنین نام شرکت‌های هواپیمایی ایرانی که مشمول این اقدامات خواهند شد، مشخص نشده است.

هشدار آمریکا درباره تحریم‌های ثانویه

این اقدام عراق در شرایطی انجام می‌شود که آمریکا درباره اعمال تحریم‌های ثانویه علیه نهادهایی که به شرکت‌های هواپیمایی ایرانی قرارگرفته در فهرست تحریم‌ها خدمات ارائه می‌کنند، هشدار داده است.

به این ترتیب، تصمیم احتمالی عراق برای تعلیق فعالیت این شرکت‌ها می‌تواند در چارچوب افزایش فشارهای اقتصادی و تحریمی آمریکا علیه ایران ارزیابی شود.

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