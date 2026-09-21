به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدرضا داوطلب، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان امروز دوشنبه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ در گفت‌وگویی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: در سال تحصیلی جدید، ۹۲۶ دانش‌آموز شاهد و ایثارگر در مدارس استان گیلان و یک‌هزار و ۷۲۹ دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل خواهند بود.

وی با اشاره به آغاز سال تحصیلی ۳۳ فرزند شهید گیلانی بدون حضور پدرانشان افزود: این فرزندان، یادگاران شهدایی هستند که در جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و عرصه دفاع از امنیت کشور، جان خود را در راه دفاع از میهن و مردم فدا کردند.

داوطلب اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی برای هر دانش‌آموز، شروعی تازه و سرشار از امید و انگیزه است، اما برای فرزندان شهدای عزیز، امسال این آغاز با جای خالی پدرانی همراه است که از امنیت و آرامش کشور دفاع کردند و به مقام والای شهادت نائل آمدند.

وی ادامه داد: این دانش‌آموزان امسال در حالی راهی مدرسه می‌شوند که پدرانشان در کنار آنان حضور فیزیکی ندارند، اما بدون تردید نام، راه و خاطره پدران شهیدشان همواره همراه و پشتوانه آنان خواهد بود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان با اشاره به برنامه نخستین روز سال تحصیلی گفت: به منظور گرامیداشت مقام این شهدا و حمایت معنوی از فرزندان آنان، جمعی از مسئولان و فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی استان، به نیابت از پدران شهید این دانش‌آموزان، آنان را در آغاز سال تحصیلی همراهی خواهند کرد.

داوطلب تصریح کرد: این حضور تنها یک برنامه نمادین نیست، بلکه پیامی برای فرزندان شهدا دارد که بدانند پدرانشان هرگز فراموش نمی‌شوند و جامعه خود را در قبال خانواده‌های شهدا مسئول و مدیون می‌داند.

وی با بیان اینکه فرزندان شهدا به پدران خود افتخار می‌کنند، افزود: آنان می‌دانند که پدرانشان برای چه آرمانی جان خود را فدا کرده‌اند و امروز نام و یاد آنان برای خانواده و جامعه مایه عزت و افتخار است. وظیفه ماست در کنار این فرزندان باشیم و اجازه ندهیم جای خالی پدر، مانعی در مسیر رشد، پیشرفت و آینده روشن آنان باشد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گیلان در ادامه با اشاره به تجربه فرزندان شهدای دوران دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس نیز بیش از دو هزار فرزند شهید در استان گیلان از پدران شهید خود به یادگار ماندند که بسیاری از آنان امروز به مدارج عالی علمی و تحصیلی دست یافته‌اند، در شمار نخبگان قرار دارند و در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی کشور و استان نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد که شهادت پدر، پایان مسیر فرزند نیست. فرزندان شهدای دفاع مقدس با وجود تحمل داغ فقدان پدر، با تلاش و اراده مسیر پیشرفت را طی کردند و امروز خود از سرمایه‌های ارزشمند جامعه به شمار می‌روند.

داوطلب با اشاره به ظرفیت علمی جامعه شاهد و ایثارگر استان گفت: حضور ۹۲۶ دانش‌آموز و یک‌هزار و ۷۲۹ دانشجوی شاهد و ایثارگر، بخشی از ظرفیت ارزشمند علمی و انسانی جامعه ایثارگری گیلان را نشان می‌دهد و وظیفه ماست با فراهم کردن زمینه‌های آموزشی، مشاوره‌ای و حمایتی مناسب، مسیر رشد و موفقیت آنان را هموار کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: فرزندان شهدای جدید نیز همچون فرزندان شهدای دوران دفاع مقدس، با تلاش و پشتکار در عرصه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی بدرخشند و در آینده از چهره‌های اثرگذار جامعه باشند.

داوطلب در پایان خاطرنشان کرد: آغاز سال تحصیلی فرزندان شهدا برای ما یک مسئولیت و یک عهد است؛ عهدی برای اینکه در کنار آنان بمانیم، از مسیر رشد و پیشرفتشان حمایت کنیم و یاد و نام پدران شهیدشان را در جامعه زنده نگه داریم.

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