مهربانی اهل بیت(ع) نسبت به شیعیان در بیان امام عسکری(ع)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام و المسلمین ناصر رفیعی شب گذشته طی سخنانی در محفل کرسی تلاوت فاطمی حرم بانوی کرامت اظهار داشت: امام هادی علیه السلام ۴ فرزند پسر داشتند که یکی از آن ها امام حسن عسکری علیه السلام است که در سن دو سالگی ایشان را به شهر سامرا بردند و عده‌ای فکر می کردند بعد از امام هادی علیه السلام فرزند ارشد یعنی سید محمد امام خواهد شد چراکه سید محمد نیز فردی با عظمت بود اما موضوع امامت یک مساله‌ای است که از سوی خداوند تعیین می‌شود.

وی افزود: امام حسن عسکری علیه السلام در مجموع ۲۸ سال عمر کردند و ۶ سال دوران امامت ایشان بود و یکی از کارهای مهم حضرت حفظ امام زمان(عج) به عنوان آخرین ذخیره الهی بود و زمینه این کار را فراهم نمودند.

سخنران حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: ابوهاشم جعفری یکی از راویان حدیث و از بزرگان علوم دینی، نقل می کند خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم و سوال کردم که آیه ۳۲ سوره فاطر مردم را به سه دسته ظالم به نفس، میانه رو و سبقت گیرندگان به خیرات تقسیم کرده است؛ منظور از این سه گروه چیست؟ امام عسکری علیه السلام فرمودند ظالمان کسانی هستند به خودشان ظلم کرده اند و به جای انتخاب امام به سراغ غیر امام رفته‌اند و یا منکر امامت شده اند؛ میانه‌روها کسانی هستند که هم مومن هستند و هم نسبت به امام معصوم شناخت دارند و از افراط و تفریط به دور هستند و سومین دسته نیز خود ائمه معصومین علیهم السلام هستند.

استاد حوزه ودانشگاه در ادامه گفت: در تاریخ از اینگونه افرادی که نسبت به خود ظلم کرده اند فراوان وجود دارد که گروه انحرافی «واقفیه» یکی از همین گروه ها است.

وی افزود: لازم است قدر اهل بیت(ع) را بدانیم چراکه امام عسکری علیه السلام می فرماید ما خاندانی هستیم که به پیروان خود مهربانی داریم و از حال خوب پیروان خود و از نعماتی که به آنان می رسد خوشحال می شویم و این نشان دهنده این است که اهل بیت(ع) در حقیقت همچون والدین شفیق و دلسوز نسبت به پیروان و شیعیان هستند و هیچگاه محبان و شیعیان خود را فراموش نمی‌کنند.

رفیعی در پایان گفت: محبت اهل بیت(ع) نسبت به شیعیان ابعاد گوناگونی دارد که یکی از این جلوه‌ها توسل و شفاعت، طلب دعا از اهل بیت(ع) برای مریضان و فرزندان، تغییر و تحول باطنی به سبب زیارت اماکن مقدسه و موارد دیگر است و باید از خداوند بخواهیم از طریق ولایت منحرف نشویم.

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