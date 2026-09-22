به گزارش پایگاه خبری آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ابراهیم صابری در گفت‌وگویی با اشاره به آمادگی مواکب برای خدمت‌رسانی به زائران در ایام رحلت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها اظهار داشت: موکب‌هایی از شهرهای بغداد، بصره، کربلا و حله عراق و همچنین مواکب مختلفی از استان‌های تبریز، قم، مشکین‌شهر و کرج برای خدمت‌رسانی به زائران حرم بانوی کرامتدر ایام رحلت ایشان در حرم مطهر مستقر شده اند.

وی افزود: بخشی از این مواکب خدمت‌رسانی خود را از دو روز قبل آغاز کرده‌اند و خدمات‌رسانی به زائران تا روز بعد از رحلت ادامه خواهد داشت.

رئیس اداره تکریم زائر حرم مطهر بانوی کرامت خاطرنشان کرد: این مواکب در صحن‌های حضرت جوادالائمه (علیه‌السلام)، صحن پیامبر اعظم (ص)، خیابان شهید باقرالنمر و خیابان ارم مستقر خواهند شد و در وعده‌های صبحانه، ناهار، شام و میان‌وعده‌ها میزبان زائران خواهند بود.

وی ادامه داد: همچنین واحد رفاه زائر با هماهنگی ستاد مردمی استان قم و شورای هیئت‌های مذهبی، خدمت‌رسانی بخشی از مواکب را در میدان آستانه و خیابان‌های اطراف حرم مطهر انجام خواهد داد.

صابری تأکید کرد: نانوایی فاطمی نیز در این ایام با پخت نان رایگان فاطمی و توزیع میان تمامی مواکب و زائران خدمت‌رسانی خواهد کرد و تمامی چایخانه‌ها نیز فعالیت مستمر خواهند داشت.

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