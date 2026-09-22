به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسین آقامیری عصر امروز در مراسم اهتزاز پرچم عزا بر فراز گنبد منور حرم مطهر بانوی کرامت، پرچم را نماد قدمت، اصالت، فرهنگ، اتحاد و یک اندیشه و مکتب دانست و گفت: اهتزاز پرچم عزا صرفاً تعویض یک پرچم نیست، بلکه بیانگر زنده نگه داشتن آرمان‌ها و اندیشه‌های اهل‌بیت علیهم‌السلام است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام اظهار داشت: در تاریخ اسلام برای دو بانوی بزرگوار زیارت مأثور داریم که یکی وجود مقدس حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها و دیگری حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها است.

آقامیری با اشاره به روایت امام صادق علیه‌السلام درباره حرم اهل‌بیت(ع) افزود: امام صادق علیه‌السلام فرمودند خداوند حرمی دارد که مکه است، پیامبر اکرم(ص) حرمی دارد که مدینه است، امیرالمؤمنین(ع) حرمی دارد که کوفه است و ما اهل‌بیت حرمی داریم که قم است و به‌زودی بانویی از خاندان ما به نام فاطمه در این شهر به خاک سپرده خواهد شد که تمام شیعیان به شفاعتش وارد بهشت می شوند.

وی ادامه داد: ورود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم یک اتفاق عادی و تصادفی نبود، بلکه بخشی از یک برنامه الهی و زمینه‌ساز حرکتی بزرگ برای شکل‌گیری یک تمدن جهانی بود.

سخنران حرم مطهر با اشاره به جایگاه علمی و معنوی حرم مطهر بانوی کرامت خاطرنشان کرد: این حرم همواره محل حضور و زیارت علما، مراجع تقلید و بزرگان شیعه بوده است و بسیاری از بزرگان افتخار می‌کردند که در جوار مزار حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به خاک سپرده شوند.

وی با بیان اینکه اهتزاز پرچم عزا دارای مفهومی فراتر از یک مراسم نمادین است، تصریح کرد: اهتزاز این پرچم یعنی بالا بردن آرمان‌ها و اندیشه‌های ما، به دست گرفتن انگیزه‌های شیعه راستین و بیعت دوباره با اندیشه اهل‌بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام.

آقامیری با اشاره به جایگاه قم در تاریخ تشیع گفت: هرچه قم شرافت دارد، به برکت وجود حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیهاست و این شهر به واسطه حضور این بانوی بزرگوار به جایگاهی ویژه در جهان تشیع دست یافته است.

وی افزود: حرم حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها صرفاً یک مکان زیارتی نیست، بلکه کانون تحولات فرهنگی و فکری و محل ترویج معارف اسلام ناب و نگاه تمدنی به مسائل جامعه است.

آقامیری با اشاره به جایگاه زن در نگاه اسلام اظهار داشت: امروز حرم یک بانوی بزرگوار به کانون ترویج نگاه صحیح اسلام ناب به زن و خانواده تبدیل شده و می‌تواند جایگاه مادر و زن را در منظومه فکری اسلام تبیین کند.

وی در پایان گفت: مردم ایران باید به این نعمت افتخار کنند که در سرزمینی زندگی می‌کنند که در جوار امام رضا علیه‌السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها قرار دارد و امیدواریم به برکت این بزرگواران، پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست و کفایت حضرت ولی‌عصر(عج) به مقصد نهایی خود برسد.