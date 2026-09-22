به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دادگاه قانون اساسی اتریش اعلام کرد که انتظار می‌رود در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ میلادی درباره ممنوعیت استفاده از حجاب اسلامی برای دختران زیر ۱۴ سال در مدارس این کشور، رأی صادر کند. قانونی که از اول سپتامبر اجرایی شده و اکنون با اعتراض شماری از دانش‌آموزان و والدین آنها روبه‌رو است.

تصویب ممنوعیت با حمایت حزب راست افراطی

این ممنوعیت که از سوی ائتلاف حاکم اتریش متشکل از سه حزب میانه‌رو پیشنهاد شده بود در ماه دسامبر در مجلس سفلی پارلمان این کشور با حمایت حزب راست افراطی «حزب آزادی» اتریش به تصویب رسید.

تنها حزب مخالف «سبزها» که کوچک‌ترین حزب پارلمان اتریش است، از این قانون حمایت نکرد.

قانون جدید زیر ذره‌بین دادگاه قانون اساسی

با وجود اجرایی شدن قانون از اول سپتامبر، مشخص نیست که این ممنوعیت پس از بررسی دادگاه قانون اساسی اتریش همچنان پابرجا خواهد ماند یا خیر.

دادگاه قانون اساسی اتریش در سال ۲۰۲۰ میلادی ممنوعیت مشابهی را که استفاده از حجاب را برای دختران زیر ۱۰ سال در مدارس ممنوع می‌کرد، لغو کرده بود. این دادگاه در آن زمان اعلام کرده بود که چنین قانونی علیه مسلمانان تبعیض‌آمیز است و دولت اتریش موظف است در مسائل دینی بی‌طرف باشد.

اعتراض دانش‌آموزان و والدین

دادگاه قانون اساسی اتریش در بیانیه‌ای اعلام کرد که دانش‌آموزان دختر ۹ تا ۱۲ ساله و والدین آنها علیه مقررات جدید شکایت کرده‌اند.

در این شکایت‌ها استدلال شده است که ممنوعیت حجاب، آزادی مذهب و اصل برابری در برابر قانون را نقض می‌کند.

دادگاه اعلام کرده است که انتظار می‌رود حکم مربوط به ممنوعیت حجاب در نیمه نخست سال ۲۰۲۷ میلادی صادر شود.

جریمه تا ۸۰۰ یورو برای نقض قانون

بر اساس قانون جدید در صورت رعایت نکردن ممنوعیت از سوی یک دانش‌آموز، مدرسه ابتدا باید با او درباره این موضوع گفت‌وگو کند.

در صورت ادامه تخلف، در نهایت ممکن است جریمه‌ای بین ۱۵۰ تا ۸۰۰ یورو معادل حدود ۱۷۲ تا ۹۱۸ دلار برای فرد تعیین شود.

مخالفت گروه‌های حقوق بشری با ممنوعیت

سازمان‌های مدافع حقوق بشر، گروه‌های چپ‌گرا و نهادی که به‌طور رسمی نماینده مسلمانان اتریش است، با این ممنوعیت مخالفت کرده‌اند.

«کریستوف ویدرکر» وزیر آموزش اتریش نیز روز جمعه به شبکه سراسری ORF گفت که تاکنون حدود ۸۰ مورد از دانش‌آموزانی که از این ممنوعیت تبعیت نکرده‌اند، در سراسر این کشور گزارش شده است.

او افزود: این تعداد در واقع کمتر از چیزی است که از آن در هراس بودیم و انتظار داشتیم.

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