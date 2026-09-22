به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر رفیعی در مراسم عزاداری شب رحلت کریمه اهل‌بیت(س) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر، با تسلیت این ایام، با اشاره به جایگاه شهر قم در روایات اهل‌بیت(ع) گفت: پیش از حضور حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها نیز درباره شهر قم در روایات اهل‌بیت علیهم‌السلام مطالب مهمی بیان شده و این شهر به‌عنوان محل آرامش مؤمنان و شهر شیعیان معرفی شده است.

وی با اشاره به روایتی از امام صادق علیه‌السلام درباره شهر قم افزود: در روایات، قم به‌عنوان شهری امن برای مؤمنان و محل استراحت و آرامش آنان معرفی شده و امام صادق علیه‌السلام درباره مردم قم دعا کرده‌اند که خداوند آنان را از فتنه‌ها و هلاکت‌ها حفظ کند.

رفیعی با اشاره به حضور شمار زیادی از شخصیت‌های علمی و اصحاب ائمه در قم اظهار داشت: شخصیت‌هایی همچون زکریا بن آدم، زکریا بن ادریس، آدم بن اسحاق اشعری و علی بن ابراهیم قمی در این شهر مدفون هستند و برخی از این بزرگان پیش از حضور حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در قم نیز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده‌اند.

وی در ادامه با بیان اینکه جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در میان امامزادگان جایگاهی ویژه است، تصریح کرد: امام صادق علیه‌السلام سال‌ها پیش از ولادت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها از دفن بانویی از خاندان اهل‌بیت به نام فاطمه در قم خبر داده و برای زائر ایشان وعده بهشت داده است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به روایات مربوط به زیارت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها گفت: زیارت‌نامه حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها از امام رضا علیه‌السلام نقل شده است و این موضوع جایگاه ویژه این بانوی بزرگوار را نشان می‌دهد.

وی افزود: در سخنان امام صادق، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیهم‌السلام درباره حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها بر فضیلت و جایگاه والای ایشان تأکید شده است و در روایات آمده است که زیارت این بانوی بزرگوار موجب بهره‌مندی از بهشت خواهد بود.

هجرت حضرت معصومه(س) به قم یک حرکت اعتقادی و هدفمند بود

رفیعی با تأکید بر اینکه سفر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها به قم صرفاً یک سفر خانوادگی نبود، خاطرنشان کرد: هجرت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها به قم یک حرکت اعتقادی و هدفمند بود و حضور ایشان در این شهر نقش مهمی در شکل‌گیری جایگاه قم به‌عنوان یکی از مراکز مهم تشیع داشت.

وی ادامه داد: اگر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به قم نمی‌آمد، حلقه تمدن شیعی به این شکل در این شهر شکل نمی‌گرفت؛ ایشان با وجود بیماری و شرایط دشوار مسیر، بر حضور در قم تأکید داشتند و این امر نشان‌دهنده اهمیت این هجرت است.

رفیعی با اشاره به روایات امام صادق علیه‌السلام درباره آینده علمی قم بیان کرد: در روایات پیش‌بینی شده است که علم از قم منتشر خواهد شد و این شهر به معدن علم و فضیلت تبدیل می‌شود؛ امروز نیز حضور حوزه‌های علمیه و مراکز علمی و آموزشی گسترده در قم، جایگاه علمی این شهر را نشان می‌دهد.

حضرت معصومه(س)الگوی زنی شجاع، مقاوم، باحجاب، عفیف، بصیر و آگاه است

وی همچنین حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها را الگویی برای زنان مسلمان دانست و گفت: حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها الگوی زنی شجاع، مقاوم، باحجاب، عفیف، بصیر و آگاه است؛ ایشان برای دفاع از ولی خدا و انجام وظیفه دینی خود حرکت کردند و می‌توانند الگویی برای زن امروز باشند.

رفیعی با اشاره به نقش حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها در تحولات علمی و فرهنگی قم گفت: امروز حرم بانوی کرامت محور حضور علما، مراجع و شخصیت‌های علمی است و شهر قم نیز بخش مهمی از جایگاه علمی و فرهنگی خود را مدیون حضور حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیهاست.

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