به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا پناهیان در مراسم عزاداری شب رحلت کریمه اهل‌بیت(س) در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر، با تسلیت رحلت آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی و ایام سوگواری حضرت فاطمه معصومه(س)، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی آن حضرت، اظهار داشت: یکی از دلایل عظمت حضرت معصومه(س) جایگاه علمی ایشان است؛ به‌گونه‌ای که در دوران کودکی نیز پاسخ‌گوی مسائل فقهی بودند و امام موسی کاظم(ع) درستی پاسخ‌های ایشان را تأیید کردند.

وی با بیان اینکه احترام ویژه علما و بزرگان به حضرت فاطمه معصومه(س) تنها از سوی عموم مردم نیست، افزود: علما و عرفای بزرگ نیز همواره نسبت به این بانوی بزرگوار احترام ویژه‌ای داشته‌اند و حرم مطهر ایشان به یکی از مهم‌ترین مراکز علمی و معنوی جهان تشیع تبدیل شده است.

پناهیان تصریح کرد: حضرت فاطمه معصومه(س) نمونه‌ای روشن از جایگاه والای زن در اسلام است و عظمت علمی و معنوی ایشان نشان می‌دهد که در فرهنگ اسلامی، زن می‌تواند به جایگاهی برسد که علما و فقهای بزرگ در برابر مقام او تواضع کنند.

وی با اشاره به ارتباط میان عزت و حجاب، خاطرنشان کرد: دختران و زنان جامعه اسلامی باید حضرت معصومه(س) را به‌عنوان الگویی از عزت و کرامت بشناسند؛ زیرا وقتی انسان احساس عزت کند، بسیاری از رفتارهای صحیح نیز در او تقویت می‌شود و حجاب یکی از آثار همین عزت و کرامت است.

سخنران حرم مطهر با تأکید بر اهمیت علم و فقاهت در اسلام گفت: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ» و این آیه نشان می‌دهد که گروهی از مؤمنان باید برای فهم عمیق معارف دینی و کسب تخصص در این زمینه تلاش کنند.

وی ادامه داد: جامعه برای حل مشکلات مختلف خود به علم و فهم نیاز دارد و بسیاری از مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بدون برخورداری از دانش و برنامه‌ریزی علمی قابل حل نیست. حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها نیز باید در زمینه تولید علم و تربیت نیروهای متخصص بیش از پیش تلاش کنند.

پناهیان با اشاره به اهمیت انس با قرآن در زندگی علما، به خاطره‌ای از آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی اشاره کرد و گفت: بارها مشاهده کرده‌ام که ایشان در فاصله کوتاهی که پیش از اقامه نماز در محل حضور داشتند، قرآن را از جیب خود خارج می‌کردند و به تلاوت می‌پرداختند؛ این رفتار نشان‌دهنده بهره‌گیری دقیق از لحظات عمر و انس مستمر ایشان با قرآن بود.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت رشته‌های علمی در حوزه‌های علمیه بیان داشت: حوزه باید در زمینه معرفی ظرفیت‌های علمی خود به جوانان بیشتر تلاش کند تا نسل جوان با علوم و رشته‌های مختلف حوزوی آشنا شود و بداند که در حوزه چه فعالیت‌های علمی گسترده‌ای انجام می‌شود.

پناهیان با اشاره به نقش حضرت فاطمه معصومه(س) در شکل‌گیری هویت علمی قم، گفت: حضور این بانوی بزرگوار در قم در کنار ظرفیت‌های علمی و معنوی این شهر، زمینه‌ساز شکل‌گیری یک مرکز بزرگ علمی و فقهی شد و امروز قم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز علوم اسلامی شناخته می‌شود.

وی در پایان با اشاره به ایام سوگواری حضرت فاطمه معصومه(س)، بر ضرورت شناخت بیشتر سیره و شخصیت علمی و معنوی آن حضرت تأکید کرد و از خداوند متعال خواستار بهره‌مندی مؤمنان از شفاعت کریمه اهل‌بیت(س) و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر(عج) شد.