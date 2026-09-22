اسکان ۱۰ هزار زائر در حرم مطهر حضرت معصومه(س) در ایام رحلت بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین صفر فلاحی، با تسلیت رحلت بانوی کرامت، از پیش‌بینی ظرفیت اسکان حدود ۱۰ هزار زائر در حرم مطهر هم‌زمان با ایام رحلت آن حضرت خبر داد و گفت: در کنار دیگر خدماتی که برای زائران در این ایام ارائه می‌شود، تمهیدات لازم برای اسکان زائران نیز پیش‌بینی شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فلاحی افزود: علاوه بر زائرسرای کوثر، برای اسکان خواهران از شبستان نجمه خاتون و بالکن‌های شرقی و غربی استفاده خواهد شد و شبستان حضرت زینب سلام‌الله‌علیها نیز برای اسکان برادران در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: ظرفیت پیش‌بینی‌شده برای اسکان خواهران حدود چهار تا پنج هزار نفر و برای برادران نیز حدود پنج هزار نفر است تا زائرانی که در ایام رحلت حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها به حرم مطهر مشرف می‌شوند، امکان بهره‌مندی از خدمات اسکان را داشته باشند.

مدیر عالی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها خاطرنشان کرد: مجموعه آستان مقدس در کنار برنامه‌های فرهنگی و مذهبی، با فراهم کردن خدمات مورد نیاز زائران تلاش می‌کند زمینه حضور و زیارت آسان‌تر عاشقان و ارادتمندان بانوی کرامت را در این ایام فراهم کند.

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