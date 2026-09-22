به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک نظرسنجی جدید رویترز/ایپسوس نشان می‌دهد که میزان رضایت از عملکرد «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا به ۳۲ درصد کاهش یافته است و این رقم پایین‌ترین میزان ثبت‌شده برای او در دوران فعالیت سیاسی‌اش می‌باشد. این کاهش محبوبیت ترامپ در حالی رخ داده که نارضایتی در میان جمهوری‌خواهان از نحوه برخورد رئیس‌جمهور آمریکا با افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور همزمان با جنگ علیه ایران، افزایش یافته است.

این نظرسنجی که چهار روز به طول انجامید و روز یکشنبه به پایان رسید، نشان داد که ۷۳ درصد از جمهوری‌خواهان عملکرد ترامپ در سمت ریاست‌جمهوری آمریکا را تأیید می‌کنند. این رقم در نظرسنجی مشابه رویترز/ایپسوس که یک هفته پیش انجام شده بود، ۸۲ درصد بود. در آن نظرسنجی، میزان رضایت کلی از عملکرد ترامپ ۳۵ درصد اعلام شده بود.

افزایش هزینه‌های زندگی؛ مهم‌ترین دغدغه رأی‌دهندگان آمریکایی

تنها ۱۷ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی از نحوه مدیریت ترامپ در زمینه افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا، رضایت داشتند.

آمریکایی‌ها افزایش هزینه‌های زندگی را مهم‌ترین موضوع در تعیین نحوه رأی دادن خود در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر اعلام کرده‌اند. انتخاباتی که در آن جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت شکننده خود در کنگره آمریکا، تلاش می‌کنند.

به گزارش رویترز، نارضایتی در میان جمهوری‌خواهان از عملکرد ترامپ در این زمینه از زمان آغاز جنگ علیه ایران در ماه فوریه افزایش یافته است. جنگی که به افزایش شدید قیمت بنزین و گازوئیل در آمریکا، منجر شده است.

افزایش مخالفت جمهوری‌خواهان با عملکرد ترامپ

این نظرسنجی به‌صورت آنلاین و با مشارکت یک هزار و ۲۷۷ شهروند آمریکایی از سراسر ایالات متحده آمریکا انجام شده است. حاشیه خطای نظرسنجی ۳ واحد درصد اعلام شده است.

برای نخستین بار، میزان مخالفت جمهوری‌خواهان با نحوه عملکرد ترامپ در زمینه افزایش هزینه‌های زندگی از میزان حمایت آنها بیشتر شده است. به‌طوری که ۵۱ درصد از جمهوری‌خواهان عملکرد او را در این زمینه تأیید نکرده‌اند، در حالی که ۴۴ درصد از جمهوری‌خواهان از آن حمایت کرده‌اند.

وعده‌های ترامپ در بازگشت به کاخ سفید

ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ بار دیگر وارد کاخ سفید شد و بر پایه وعده‌هایی مبنی بر مهار تورم و پایان دادن به جنگ‌های خارجی، کار خود را آغاز کرد.

در نظرسنجی رویترز/ایپسوس که در ساعات پس از ادای سوگند ریاست‌جمهوری ترامپ انجام شد، میزان رضایت از عملکرد او ۴۷ درصد بود.

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