به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی ناکامی عربستان سعودی در وارد کردن فشار نظامی بر یمن طی هفته‌های گذشته، هدف قرار گرفتن این کشور در حملات گسترده با موشک‌های بالستیک و کروز و همچنین خودداری متحدان ریاض از پذیرش درخواست آن برای مداخله مستقیم، عربستان تلاش می‌کند از طریق میانجی‌گری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پیشنهادهای بیشتری ارائه کند.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان با این حال، جنبش «انصارالله» یمن همچنان این پیشنهادها را رد می‌کند و معتقد است آنها حداقل خواسته‌های یمن را برآورده نمی‌کنند.

پس از ناکامی میانجی‌گری ترکیه برای متقاعد کردن یمنی‌ها به توقف حملات خود در عمق خاک عربستان و رد پیشنهادهای قبلی ریاض برای برقراری آرامش که از طریق میانجی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله چین، ارائه شده بود، عربستان برای سومین بار طی چند روز گذشته تلاش کرده است مسیر گفت‌وگو را اما این بار از طریق «هانس گروندبرگ» فرستاده سازمان ملل در امور یمن، باز کند.

دیدار گروندبرگ با مذاکره‌کننده انصارالله

خبرگزاری رسمی یمن(سبأ) گزارش داد که گروندبرگ روز گذشته در مسقط با «محمد عبدالسلام» رئیس هیئت مذاکره‌کننده جنبش انصارالله یمن، دیدار کرده است.

عبدالسلام در این دیدار بار دیگر بر ضرورت پایان دادن به محاصره فرودگاه‌ها و بنادر یمن و رفع محدودیت‌های اقتصادی و انسانی و همچنین پرداخت حقوق کارکنان تأکید کرد.

او همچنین خواستار اجرای مطالبات انسانی بدون هیچ قید و شرطی شد و عربستان سعودی را مسئول پیامدهای عدم پاسخگویی به این مطالبات دانست. عبدالسلام همچنین نسبت به ادامه بسیج نیروها و تسلیح گروه‌های مختلف در شماری از جبهه‌های داخلی یمن به عربستان هشدار داد.

پیشنهاد ریاض برای احیای مذاکرات اقتصادی

یک منبع سیاسی مطلع به روزنامه «الاخبار» گفت که عربستان سعودی همچنان تلاش می‌کند خود را به‌عنوان میانجی صلح در یمن معرفی کند، نه طرفی که رهبری جنگ و محاصره را بر عهده دارد.

به گفته این منبع، ریاض تلاش می‌کند پشت گروه‌های وابسته به خود پنهان شود و درگیری موجود را یک مناقشه یمنی ـ یمنی معرفی می‌کند.

این منبع درباره پیشنهادهای ارائه‌شده به یمن گفت که ریاض به سازمان ملل پیشنهاد داده است مذاکرات مربوط به پرونده اقتصادی از سر گرفته شود و نشست‌هایی میان طرف‌های یمنی برگزار شود تا درباره ازسرگیری تولید و صادرات نفت به توافق برسند.

بر اساس این پیشنهاد، درآمد حاصل از فروش نفت برای پرداخت حقوق کارکنان دولت در استان‌های مختلف یمن اختصاص خواهد یافت.

مخالفت ترامپ با درخواست عربستان برای حمله به انصارالله

تلاش دوباره عربستان برای مذاکره پس از آن صورت گرفته است که «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا با درخواست عربستان برای انجام حملات هوایی علیه یمن مخالفت کرد.

روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که ترامپ برای هفته‌ها درباره درخواست‌های عربستان مردد بود، اما موضوع روز پنجشنبه گذشته به اوج خود رسید. زمانی که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان با ترامپ تماس گرفت و بار دیگر از او خواست مداخله کند.

بر اساس گزارش این روزنامه، ترامپ روز قبل با مشاوران خود دیدار کرده و به آنها گفته بود با انجام حملات هوایی موافق نیست. اما پس از گفت‌وگو با بن سلمان، موضع خود را تغییر داد و به وزارت دفاع آمریکا دستور آماده‌باش داد.

با این حال تا ظهر دیروز به نظر می‌رسید رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر موضع خود را تغییر داده و به مقام‌های مربوطه اعلام کرده بود که دست‌کم در شرایط فعلی، حمله هوایی آمریکا علیه یمن انجام نخواهد شد.

این در حالی است که بیشتر اعضای حلقه نزدیک به ترامپ با ورود آمریکا به این جنگ مخالفت کرده‌اند. به‌ویژه در شرایطی که ارتش آمریکا با فشارهای ناشی از جنگ علیه ایران مواجه است.

تردید واشنگتن درباره اثربخشی حمله نظامی

ترامپ در گفت‌وگویی تلفنی با شبکه «فاکس نیوز» در صبح دیروز گفت که در مرحله تصمیم‌گیری درباره اقدام بعدی آمریکا در جنگ گسترده‌تر با ایران قرار دارد.

او درباره جنبش انصارالله نیز ادعا کرد که آمریکا به‌طور مستمر با این جنبش در ارتباط است و مدعی شد که این گروه تاکنون موافقت کرده است علیه آمریکا وارد جنگ نشود.

به نوشته «نیویورک تایمز»، این تغییرات موضع نشان‌دهنده دشواری و بن‌بستی است که رئیس‌جمهور آمریکا با آن مواجه است. به‌ویژه در شرایطی که حملات یمن علیه عربستان ادامه دارد.

اگرچه برخی مقام‌های نظامی آمریکا معتقدند واشنگتن باید به ریاض کمک کند، شماری از دیپلمات‌ها و فرماندهان نظامی فعلی و سابق آمریکا که در خاورمیانه خدمت کرده‌اند، درباره اینکه یک کارزار محدود بمباران آمریکایی بتواند جنبش انصارالله را به مذاکره وادار کند و باعث شود این جنبش از مطالبات خود دست بکشد، ابراز تردید کرده‌اند.

آنها همچنین درباره اثربخشی حمایت از نیروهای همسو با عربستان تردید دارند. نیروهایی که طی هفته‌های اخیر در نخستین رویارویی گسترده با نیروهای مسلح یمن، عقب‌نشینی کرده‌اند.

این مقام‌ها همچنین احتمال داده‌اند که اگر آمریکا حملات هوایی علیه نیروهای مسلح یمن را از سر بگیرد، این نیروها بار دیگر کشتی‌های آمریکایی را هدف قرار دهند.

یکی از این مقام‌ها هشدار داده است که با ادامه بی‌ثباتی در تنگه هرمز، جهان ممکن است به‌زودی با اختلالات بیشتری در مسیر انتقال نفت و گاز از طریق تنگه باب‌المندب مواجه شود.

پیشروی انصارالله در جنوب تعز

در تحولات میدانی نیز نیروهای مسلح یمن پیشروی خود به سمت دروازه جنوبی شهر تعز را ادامه داده‌اند.

این نیروها روز گذشته موفق شدند که میدان نبرد را از رشته‌کوه‌های راهبردی «راسن» به منطقه «بنی عمر» در نزدیکی منطقه «السمسرة» منتقل کند. منطقه‌ای که در محدوده شهرستان «الشمایتین» قرار دارد و به شهر «التربة» مرکز منطقه «الحجریة»، نزدیک است.

بر اساس منابع محلی، نیروهای مسلح یمن کنترل مناطق «راسن» و «بنی عمر» را به دست گرفته‌اند و در منطقه «جرداد» با نیروهای «درع الوطن» و «تیپ‌های العمالقه» درگیری‌های شدیدی داشته‌اند.

این منابع تأکید کردند که این نیروها به قطع مهم‌ترین خطوط امدادرسانی در جنوب تعز نزدیک شده‌اند و ده‌ها تن از فرماندهان نظامی وابسته به حزب «الاصلاح» نیز به دلیل نگرانی از سقوط شهر، تعز را ترک کرده‌اند.

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