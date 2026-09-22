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انگلیس با درخواست عربستان برای تأمین سوخت‌رسانی هوایی در جنگ موافقت کرد

۳۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۱
کد مطلب: 1868541
انگلیس با درخواست عربستان برای تأمین سوخت‌رسانی هوایی در جنگ موافقت کرد

نخست‌وزیر انگلیس اعلام کرد: این کشور در پاسخ به درخواست ریاض و برای پشتیبانی دفاعی در برابر حملات، با ارائه خدمات سوخت‌رسانی هوایی دفاعی به عربستان در یک دوره زمانی محدود موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست وزیر انگلیس در راه سفر به نیویورک تأیید کرد: کشورش پس از دریافت مشاوره از وزرای دفاع و امور خارجه، با درخواست پشتیبانی نظامی عربستان سعودی برای سوخت‌رسانی دفاعی موافقت کرده است.

«آندی بورنهام»، نخست‌وزیر انگلیس، در راه سفر به واشنگتن و نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت: ما درخواستی از سوی پادشاهی عربستان سعودی برای دریافت پشتیبانی نظامی دریافت کردیم و بر اساس توصیه وزیران دفاع و امور خارجه، دیشب با این درخواست برای ارائه سوخت‌رسانی هوایی دفاعی موافقت کردم.

وی افزود: از آنجا که عربستان هدف حملاتی قرار می‌گیرد، طبعاً ما باید این مسیرها را باز نگه داریم و بر همین اساس با این درخواست موافقت کردیم.

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