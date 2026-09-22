به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بر عزم جدی دولت برای تکمیل الزامات حاکمیت ملی و پیشبرد اقدامات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد.

دفتر مطبوعاتی نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: علی فالح الزیدی در محل اقامت خود در نیویورک و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده و هیئت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر عراق تأکید کرد: دولت در جهت تحکیم روابط عراق و امریکا و ارتقای سطح شراکت راهبردی میان دو کشور در چارچوب همکاری‌های اقتصادی سازنده‌ای تلاش می‌کند که زمینه‌های کاری مشترک را گسترش دهد و منافع متقابل را تقویت نماید.

نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر عزم دولت برای تکمیل حقوق و الزامات حاکمیتی و ادامه اقدامات جهت انحصار سلاح در دست دولت طبق اصول قانونی و قانون اساسی تاکید ورزید.

از سوی دیگر، مارکو روبیو بر حمایت کشورش از دولت و ملت عراق در راستای نهادینه کردن و تداوم ثبات داخلی و تحقق خواسته‌های مردم عراق برای توسعه اقتصادی و گسترش تعاملات بین‌المللی تاکید کرد.

وی همچنین از گام‌ها و تصمیمات دولت عراق برای تکمیل مولفه های کشور و تحکیم ارکان ثبات و رشد اقتصادی پشتیبانی کرد.

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