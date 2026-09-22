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الزیدی در دیدار با روبیو: انحصار سلاح در دست دولت را پیگیری می‌کنیم

۳۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۰۹:۱۸
کد مطلب: 1868542
الزیدی در دیدار با روبیو: انحصار سلاح در دست دولت را پیگیری می‌کنیم

نخست‌وزیر عراق در دیدار با وزیر امور خارجه امریکا بر عزم جدی بغداد برای انحصار کامل سلاح در دست دولت طبق قانون اساسی و تحکیم شراکت راهبردی و اقتصادی میان دو کشور تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، در دیدار با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، بر عزم جدی دولت برای تکمیل الزامات حاکمیت ملی و پیشبرد اقدامات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت تأکید کرد.

دفتر مطبوعاتی نخست‌وزیر عراق با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: علی فالح الزیدی در محل اقامت خود در نیویورک و در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده و هیئت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس این بیانیه، نخست‌وزیر عراق تأکید کرد: دولت در جهت تحکیم روابط عراق و امریکا و ارتقای سطح شراکت راهبردی میان دو کشور در چارچوب همکاری‌های اقتصادی سازنده‌ای تلاش می‌کند که زمینه‌های کاری مشترک را گسترش دهد و منافع متقابل را تقویت نماید.

نخست‌وزیر عراق بار دیگر بر عزم دولت برای تکمیل حقوق و الزامات حاکمیتی و ادامه اقدامات جهت انحصار سلاح در دست دولت طبق اصول قانونی و قانون اساسی تاکید ورزید.

از سوی دیگر، مارکو روبیو بر حمایت کشورش از دولت و ملت عراق در راستای نهادینه کردن و تداوم ثبات داخلی و تحقق خواسته‌های مردم عراق برای توسعه اقتصادی و گسترش تعاملات بین‌المللی تاکید کرد.

وی همچنین از گام‌ها و تصمیمات دولت عراق برای تکمیل مولفه های کشور و تحکیم ارکان ثبات و رشد اقتصادی پشتیبانی کرد.

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