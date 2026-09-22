جزئیات آزمایش موفق سلاح جدید ایرانی؛ هدف ناو هواپیمابر آمریکایی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در گفت‌وگویی با اشاره به رخدادهای اخیر در حوزه توانمندی‌های نظامی، گفت که ایران به‌طور مستمر در حال توسعه و افزایش تجهیزات دفاعی خود است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره ماهیت سلاح جدیدی که طی روزهای گذشته در برابر یک ناو آمریکایی آزمایش شده، ضمن رعایت پروتکل‌های امنیتی و عدم افشای جزئیات فنی، خاطرنشان کرد: ما دائماً در حال افزایش توانمندی‌های نظامی خود هستیم و برای دفاع از کشور و دفع شر دشمنان، اقدام به تولید و تست سلاح‌های جدید می‌کنیم.

سردار محبی با تأکید بر موفقیت این آزمایش افزود: موردی که به آن اشاره کردید، یکی از تست‌های اخیر ما بر روی یک ناو هواپیمابر بود که با موفقیت کامل جواب داد.

این مقام نظامی در پایان با ارسال پیامی به کشورهای متخاصم، هشدار داد که اگر احیانا تهاجم جدیدی صورت بگیرد ما غیر از این سلاح، سلاح های دیگری را به میدان خواهیم آورد.

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