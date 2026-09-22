برگزاری سوگواره ویژه دختران ۷ تا ۱۲ سال در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره امور فرهنگی خواهران آستان مقدس از برگزاری سوگواره هیئت زیرگنبدطلا در ایام رحلت جانسوز حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها خبر داد.

سوگواره هیئت زیرگنبدطلا با هدف آشناسازی دختران مقطع ابتدایی با معارف اهل بیت(ع) و سیره آن حضرت برگزار می‌شود.

این سوگواره از سه شنبه ۳۱ شهریورماه تا پنجشنبه ۲ مهرماه به مدت سه روز از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در شبستان حضرت نجمه خاتون سلام‌الله‌علیها، برگزار می‌گردد و شامل نمایش، اجرای پرده‌خوانی و بازی‌های معارفی است.

از عموم دختران مقطع ابتدایی دعوت می‌شود در این سوگواره معنوی شرکت کنند.