به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اداره خانواده آستان مقدس از برگزاری اجتماع هیئات نوجوان قم به مناسبت ایام رحلت جانسوز حضرت معصومه(س) خبر داد.

این مراسم روز پنج‌شنبه ۲ مهرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز نوجوانان فاطمی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها واقع در جنب درب ۲۴ صحن جوادالائمه علیه‌السلام برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام شحیطاط خواهد بود و محمود بذری و محمد متین محمودزاده به مداحی و مرثیه‌خوانی اهل بیت علیهم‌السلام خواهند پرداخت.

از عموم نوجوانان عزادار و هیئات مذهبی دعوت می‌شود در این اجتماع معنوی شرکت کنند.