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از سوی اداره خانواده آستان مقدس؛

برگزاری اجتماع هیئات نوجوان قم به مناسبت ایام رحلت جانسوز حضرت معصومه(س)

۳۱ شهریور ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷
کد مطلب: 1868555
برگزاری اجتماع هیئات نوجوان قم به مناسبت ایام رحلت جانسوز حضرت معصومه(س)

اجتماع هیئات نوجوان قم به مناسبت ایام رحلت جانسوز حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، توسط اداره خانواده آستان مقدس در صحن جوادالائمه علیه‌السلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ  اداره خانواده آستان مقدس از برگزاری اجتماع هیئات نوجوان قم به مناسبت ایام رحلت جانسوز حضرت معصومه(س) خبر داد.

این مراسم روز پنج‌شنبه ۲ مهرماه از ساعت ۱۶:۳۰ در مرکز نوجوانان فاطمی حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها واقع در جنب درب ۲۴ صحن جوادالائمه علیه‌السلام برگزار می‌شود.

سخنران این مراسم، حجت‌الاسلام شحیطاط خواهد بود و محمود بذری و محمد متین محمودزاده به مداحی و مرثیه‌خوانی اهل بیت علیهم‌السلام خواهند پرداخت.

از عموم نوجوانان عزادار و هیئات مذهبی دعوت می‌شود در این اجتماع معنوی شرکت کنند.

برگزاری اجتماع هیئات نوجوان قم به مناسبت ایام رحلت جانسوز حضرت معصومه(س)

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